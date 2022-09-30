Общество

14 ответов на вопросы псковичей об ошибках в ходе мобилизации

Президент России Владимир Путин поручил исправить ошибки, случившиеся за первую неделю частичной мобилизации. Псковская Лента Новостей узнала, по каким причинам уже мобилизованных жителей региона возвращают из армии, сколько всего призовут человек, каких студентов все-таки могут мобилизовать и куда жаловаться.

1. Что сказал Путин?

Президент России Владимир Путин на совещании Совбеза 29 сентября призвал разобраться в ошибках, допущенных в ходе частичной мобилизации, и исправить их.

«В ходе этой мобилизации возникает много вопросов. И нужно исправить все ошибки, - заявил глава государства, - и не допускать их впредь. Тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка. Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраст. А если допущена ошибка, повторю: ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащих на то оснований».

2. Вернули ли домой кого-то из Псковской области?

За несколько часов до заявления президента военный комиссар Псковской области Сергей Судаков встречался с журналистами. Он рассказал, что нескольких человек вернули из военной части в Твери, куда направляют мобилизованных псковичей. Причина — превышение предельного возраста. В таких случаях служить можно, но только добровольцем.

Псковская Лента Новостей уже рассказывала, до какого возраста призывают по мобилизации, сколько платят, какие льготы положены отправляющимся на специальную военную операцию, что будет с покинутым рабочим местом, как мобилизованным платить коммуналку, кредиты и алименты.

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3. Сколько человек мобилизуют в Псковской области?

Генштаб выдал региону задание на мобилизацию 2000 человек. Половину уже отправили в армию. По договоренности с тверской частью, ежедневно туда направляют не более 50 человек.

4. Сколько продлится мобилизация?

Выполнение текущего задания Генштаба областной военкомат планирует завершить за первые десять дней октября.

5. Призывают ли из региона женщин?

Такого задания нет. Женщины могут добровольно пойти в армию на контрактную службу по востребованным специальностям, например, связистками и медработницами. За этот год псковичек, желающих подписать контракт, не нашлось.

6. Почему повестки приходят больным?

Военкомат объясняет это своей обязанностью оповестить граждан о мобилизации. Сверка документов начинается после первого вызова по повестке.

«Алгоритм действий простой, - поясняет прокурор Псковской области Иван Грибов. - Человек прибывает в военкомат, там уже происходит оценка, подлежит он мобилизации или нет». Получившим повестку рекомендуют брать с собой в военкомат документы о состоянии здоровья, которое могло серьезно измениться с момента постановки на воинский учет.

7. Есть ли в военкомате медики?

На каждом призывном пункте находятся медицинские работники. Они проводят опрос о состоянии здоровья. При получении жалоб принимают решение по направлению на освидетельствование.

8. Сколько нужно иметь детей, чтобы получить отсрочку?

Сейчас отсрочка положена многодетным с четырьмя детьми до 16 лет (включая еще не родившихся со сроком беременности от 22 недель) и одиноким родителям даже единственного ребенка младше 16 лет.

В Госдуме находится законопроект, дающий отсрочку многодетным с тремя детьми до 18 лет, но он пока не принят.

9. Могут ли с предприятия забрать всех сотрудников-мужчин?

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в качестве главы региональной комиссии по частичной мобилизации поставил перед военкоматом задачу не нанести ущерб экономике. Военком в качестве примера привел агрохозяйство из Усвят, где под критерии мобилизации подходят все 32 механизатора. Сергей Судаков заверяет, что с предприятий забирают не более 30% штата. Или совсем никого, как в случае со швейной фабрикой, работающей на нужды армии.

10. Отправляют ли на спецоперацию срочников?

Срочников отправлять в зону боевых действий категорически запрещено. Однако сразу после увольнения в запас, дембель может получить повестку, потому что становится идеально подходящим под критерии мобилизации: молодой мужчина, проходивший службу в армии, имеющий военно-учетную специальность, обученный выполнению приказов и обращению с оружием.

Год назад из Псковской области призвали 500 срочников. Этой осенью цифры снизились до 400 человек, призывная кампания стартует 1 октября, первых призванных на срочную отправят в армию не раньше 25 октября.

11. Может ли вернуться домой со СВО контрактник, у которого закончился срок договора с армией?

Пока идет СВО, у контрактника может быть три причины вернуться на гражданку: превышение предельного возраста нахождения на военной службе, состояние здоровья, приговор суда. Истечение срока контракта в этот список не входит, все договоры, действие которых заканчивается, автоматически продлеваются до конца спецоперации. Уже уволившиеся контрактники входят в число приоритетных призывников по частичной мобилизации.

12. Кого из студентов могут забрать в армию?

Студенты государственных вузов и ссузов, обучающиеся очно и очно-заочно, получили отсрочку от мобилизации по указу президента. Но есть нюансы. Образование должно быть первым на каждой ступени. То есть студент впервые учится в техникуме или получает первое высшее образование — неважно, сразу после школы, или уже имеет диплом колледжа. Магистратура после бакалавривата или специалитета — это тоже «впервые». Важный нюанс: предыдущее перед магистратурой образование должно быть получено в течение последних десяти лет. Если диплом о высшем образовании выдан в 2012 году или раньше, то сегодняшняя магистратура с точки зрения мобилизации — второе высшее. Отсрочку она не дает.

13. Кому жаловаться?

Жалобы на неправомерную, с точки зрения призывника, мобилизацию принимает прокуратура. Пока мобилизованный находится дома — прокуратура обычная, гражданская. Как только попадает в армию — военная.

Обращения также собирает Общероссийский народный фронт, в Псковской области их уже поступило три десятка. Чаще жалуются не призванные, а их жены, материи другие родственники.

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14. На что уже пожаловались псковичи?

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов рассказал, что после жалоб мобилизованных связывался с тверской коллегой. Та сходила в часть и подтвердила информацию о «недостаточно организованном процессе». В частности, речь шла об обеспечении кроватями и постельным бельем. Бытовые условия вместе с возрастом и здоровьем — тройка лидеров среди тем, по которым от жителей области поступают жалобы на мобилизацию.

Валентина Семенова, фото Вадима Боченкова