Куда обратиться за помощью в вопросах частичной мобилизации, рассказал Виктор Остренко

Вопрос разоблачения фейковых информационных потоков о частичной мобилизации, которые сегодня насыщают информационное пространство, – одна из задач, которые решает Общероссийский народный фронт. Об этом в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» сообщил глава регионального исполкома ОНФ, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.
По его словам, военная прокуратура, военкомат, уполномоченный по правам человек и правительство Псковской области работают оперативно и без формального подхода.