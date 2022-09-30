Общество

Антон Минаков предложил предоставлять мобилизованным псковичам рюкзаки и сухой паек

Псковское региональное отделение ЛДПР предлагает помочь мобилизованным жителям области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Координатор регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков направил обращение губернатору Михаилу Ведерникову, в котором сообщил, что многие псковичи, обязанные в короткие сроки подготовиться и прибыть на призывной пункт в соответствии с указом президента РФ от 21 сентября № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», сталкиваются с большим количеством проблем.

«Одна из них – нехватка времени на походы по магазинам или приобретение через интернет-магазины оптимального перечня вещей и амуниции», – говорится в сообщении.

В связи с этим Антон Минаков предлагает предоставлять мобилизованным землякам набор, в который могли бы войти рюкзак, железная кружка, фонарик, бинокль, аптечка, подшлемник, сухой паек и так далее.