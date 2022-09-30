Общество

Мы гордимся трудовыми подвигами старших поколений великолучан – Николай Козловский

С Днем пожилых людей поздравил представителей старшего поколения и ветеранов глава Великих Лук Николай Козловский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Этот праздник стал настоящим днем уважения и почета представителей старшего поколения, которые прошли большой жизненный путь, многие годы доблестно трудились во имя создания и укрепления экономического, научного, спортивного и культурного потенциала страны и города Великие Луки, отметил глава города.

«За вашими плечами десятилетия добросовестной работы в разных сферах деятельности, профессиональных и общественных достижений, успехов в воспитании молодёжи, богатого житейского опыта. Ваш вклад в развитие города Великие Луки и нашего государства заслуживает самой глубокой благодарности. Особого признания достойны мужество, самоотверженность и высочайший патриотизм ветеранов войны и труда, которые одержали Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками и подняли из руин народное хозяйство страны», – подчеркнул он.

Николай Козловский отметил, что горожане гордятся ратными и трудовыми подвигами старших поколений, воспитывают на этих примерах молодежь.

«Многие из вас и сегодня остаются в строю, активно участвуют в жизни Великих Лук, передают накопленные знания и опыт, нравственные и патриотические традиции молодым жителям города. Примите искренние пожелания крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа и хорошего настроения», – заключил он.