Мы гордимся трудовыми подвигами старших поколений великолучан – Николай Козловский

С Днем пожилых людей поздравил представителей старшего поколения и ветеранов глава Великих Лук Николай Козловский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Этот праздник стал настоящим днем уважения и почета представителей старшего поколения, которые прошли большой жизненный путь, многие годы доблестно трудились во имя создания и укрепления экономического, научного, спортивного и культурного потенциала страны и города Великие Луки, отметил глава города.
Николай Козловский отметил, что горожане гордятся ратными и трудовыми подвигами старших поколений, воспитывают на этих примерах молодежь.
«Многие из вас и сегодня остаются в строю, активно участвуют в жизни Великих Лук, передают накопленные знания и опыт, нравственные и патриотические традиции молодым жителям города. Примите искренние пожелания крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа и хорошего настроения», – заключил он.