Общество

Эксперты объяснили, будут ли мобилизованные освобождены от уплаты налогов

Налоговым кодексом РФ льготы по земельному налогу для военнослужащих на федеральном уровне не предусмотрены, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

Освобождение от уплаты земельного налога может быть предусмотрено нормативными актами муниципальных образований.

Также специалисты рассказали, как исчислить страховые взносы в фиксированном размере за период мобилизации.

«Период мобилизации приравнивается к периоду прохождения воинской службы, поэтому за период мобилизации, в течение которого не осуществлялась предпринимательская деятельность или иная профессиональная деятельность, страховые взносы в фиксированном размере не уплачиваются», – отметили они.

Налоговым кодексом РФ льготы по транспортному налогу для военнослужащих на федеральном уровне не предусмотрены. Освобождение от уплаты транспортного налога может быть предусмотрено законами субъектов РФ.

За мобилизованного индивидуального предпринимателя, являющегося налоговым агентом, расчет по форме 6-НДФЛ за соответствующий период может быть представлен в налоговый орган в установленном порядке через уполномоченного представителя по доверенности.

В ситуации, когда человека мобилизовали, а он не успел рассчитаться с долгами, эксперты сообщили, что производство по делу о банкротстве может быть приостановлено в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и Законом о банкротстве. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 143 АПК РФ арбитражный суд приостанавливает производство по делу в случае пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооружённых Сил РФ. При приостановлении производства по делу суд не вправе принимать итоговые судебные акты по делу, в частности о признании банкротом, прекращении производства по делу.