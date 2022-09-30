Общество

Нелетных аистов из Смоленской области привезли в Гдовский район

Неулетевших на зиму в Африку аистов привезли из Смоленской области в Псковскую. Об этом сообщается в группе «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Дом белого аиста» / «ВКонтакте»

«У нас пополнение. Две недели назад состоялась большая и трудная поездка в Смоленскую область за аистами, которые по разным причинам не улетели на зимовку в Африку. Путь длиной 550 километров в одну сторону», - рассказали в центре.

В центр привезли четырёх аистов из Смоленской области. На обратном пути специалисты центра также забрали аиста из деревни Тиханово Опочецкого района.

Как уточнили в Доме белого аиста, три аиста из пяти летать уже не будут, поскольку у них есть старые травмы крыльев.