Общество

В каждой пятой компании Пскова сотрудники работают удалённо - опрос

Число компаний, практикующих удалённую работу, растет, однако их пока меньше, чем в периоды предыдущих подъемов заболеваемости коронавирусом. Сегодня дистанционные сотрудники есть в 2 из 10 организаций.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Пскова.

В августе и сентябре нынешнего года уровень заболеваемости коронавирусом вновь вырос, увеличилось и число работодателей, практикующих удалённую работу. Сотрудники, работающие дистанционно из-за пандемии, есть сегодня в каждой пятой псковской компании (19%). Чаще всего такой формат работы используется в Москве (22%), чуть реже — в Санкт-Петербурге (20%). По сравнению с августом в Пскове вдвое (до 12%) возросло число организаций, где удаленно работает значительное количество сотрудников (от 50% до 75% штатной численности).

Чаще всего удаленные сотрудники работают в сфере информационных технологий (об этом сообщили 38% работодателей), продаж и управления персоналом (26 и 25% соответственно), а также финансов и юриспруденции (17 и 16%). 9% опрошенных рассказали, что в их компании дистанционные работники выполняют задачи в области маркетинга, по 8% — в сфере логистики, экономики и закупок. Столько же рассказали, что удаленно трудится весь офисный персонал. Еще 18% назвали другие сферы деятельности дистанционных сотрудников, в том числе дизайн, документооборот, call-центр, администрирование, редактура и прочее.