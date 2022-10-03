Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Формула счастливой семьи
магнит на электросчетчике
Защита от мошенников
Показания счетчиков на даче
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Топ клиник Пскова
Кибербуллинг и дети
Электронная транспортная накладная
изменения в комитете по ЖКХ
женскицй акцент я русская
 
 
 
ещё Общество 03.10.2022 15:290 Еще один ведьмин круг обнаружили грибники в новоржевском лесу. ФОТО, ВИДЕО 03.10.2022 22:400 В каждой пятой компании Пскова сотрудники работают удалённо - опрос 03.10.2022 22:060 На Госуслугах появилась форма для подачи жалобы на нарушения в рамках мобилизации 03.10.2022 22:000 Проекты псковичей по поддержке освобожденных территорий стали лучшими на конкурсе Фонда президентских грантов 03.10.2022 21:252 «В кабинете один врач»: псковичи жалуются на очереди в поликлиниках 03.10.2022 21:200 Четыре человека представят Псковскую область на чемпионате «Абилимпикс»
 
 
 
Самое популярное 28.09.2022 12:410 Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника 29.09.2022 07:350 Россияне стали срочно продавать квартиры со скидками в 30-40% 27.09.2022 12:499 Сергей Дмитриев покинул пост руководителя аппарата правительства Псковской области 29.09.2022 16:410 Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области 27.09.2022 21:393 Нарушившие запрет грибники столкнулись с нашествием змей в лесах Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В каждой пятой компании Пскова сотрудники работают удалённо - опрос

03.10.2022 22:40|ПсковКомментариев: 0

Число компаний, практикующих удалённую работу, растет, однако их пока меньше, чем в периоды предыдущих подъемов заболеваемости коронавирусом. Сегодня дистанционные сотрудники есть в 2 из 10 организаций.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Пскова.

В августе и сентябре нынешнего года уровень заболеваемости коронавирусом вновь вырос, увеличилось и число работодателей, практикующих удалённую работу. Сотрудники, работающие дистанционно из-за пандемии, есть сегодня в каждой пятой псковской компании (19%). Чаще всего такой формат работы используется в Москве (22%), чуть реже — в Санкт-Петербурге (20%). По сравнению с августом в Пскове вдвое (до 12%) возросло число организаций, где удаленно работает значительное количество сотрудников (от 50% до 75% штатной численности).

Чаще всего удаленные сотрудники работают в сфере информационных технологий (об этом сообщили 38% работодателей), продаж и управления персоналом (26 и 25% соответственно), а также финансов и юриспруденции (17 и 16%). 9% опрошенных рассказали, что в их компании дистанционные работники выполняют задачи в области маркетинга, по 8% — в сфере логистики, экономики и закупок. Столько же рассказали, что удаленно трудится весь офисный персонал. Еще 18% назвали другие сферы деятельности дистанционных сотрудников, в том числе дизайн, документооборот, call-центр, администрирование, редактура и прочее.

Теги: #удаленная работа #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы федеральную инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур в первую очередь?
В опросе приняло участие 91 человек
03.10.2022, 22:400 В каждой пятой компании Пскова сотрудники работают удалённо - опрос 03.10.2022, 22:200 Двое псковичей попались на повторном пьяном вождении 03.10.2022, 22:060 На Госуслугах появилась форма для подачи жалобы на нарушения в рамках мобилизации 03.10.2022, 22:000 Проекты псковичей по поддержке освобожденных территорий стали лучшими на конкурсе Фонда президентских грантов
03.10.2022, 21:400 «До мурашек, до слез»: зрители о премьере спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» 03.10.2022, 21:330 Рейтингомер: мобилизация, отставки и неофициальный старт выборов-2023. ВИДЕО 03.10.2022, 21:252 «В кабинете один врач»: псковичи жалуются на очереди в поликлиниках 03.10.2022, 21:200 Четыре человека представят Псковскую область на чемпионате «Абилимпикс»
03.10.2022, 21:170 Как будет организована работа по бронированию граждан, пребывающих в запасе, рассказали эксперты 03.10.2022, 21:000 Музей Победы пригласил жителей Псковской области на онлайн-программу ко Дню учителя 03.10.2022, 20:400 Более 17 тонн кокосового субстрата запретили к ввозу на российско-латвийской границе в Псковской области 03.10.2022, 20:300 Пять псковских фотографов представили свои работы во Франции
03.10.2022, 20:200 Псковичам напомнили, как снять с учета несуществующие объекты недвижимости 03.10.2022, 20:170 Михаил Ведерников расставил акценты в работе областной комиссии по мобилизации 03.10.2022, 20:100 Двое юных псковичей победили на межрегиональном турнире по самбо 03.10.2022, 20:000 Больше функций стало в приложении «Госуслуги.Авто»
03.10.2022, 19:420 В псковской филармонии прошла репетиция концерта к открытию сезона 03.10.2022, 19:400 Разговор о важном в Псковском областном колледже искусств посвятили теме «История успеха» 03.10.2022, 19:360 В Пскове образовалась пробка из-за ДТП 03.10.2022, 19:270 Арфы, опера и балет: Алексей Репников рассказал, чем 79-й филармонический сезон удивит псковичей
03.10.2022, 19:200 Продолжается строительство многофункциональной спортивной площадки в селе Середка 03.10.2022, 19:000 «Единая Россия» запустила конкурс детских рисунков для псковичей на тему безопасности на дорогах 03.10.2022, 18:400 Штрихи будущей картины появились на одном из домов на Запсковье 03.10.2022, 18:350 Житель Куньи предстанет перед судом за угрозу убийством и применение насилия к полицейскому
03.10.2022, 18:200 Из-за неисправности электропроводки произошел пожар в квартире в Порховском районе 03.10.2022, 18:010 Для ветеранов профсоюзного движения в Пскове провели концерт 03.10.2022, 17:550 Французскую овчину не пропустили через границу в Псковской области 03.10.2022, 17:531 Рейтингомер: мобилизация, отставки и неофициальный старт выборов-2023
03.10.2022, 17:472 Елена Бибикова приглашает на прием псковичей старшего поколения 03.10.2022, 17:430 В Западном военном округе Вооруженных сил РФ сменился командующий 03.10.2022, 17:370 Выставка иллюстраций к книге «Мертвые души» откроется в Новоржеве 03.10.2022, 17:300 Дина Дабришюте и Диана Константинова проведут в Пскове поэтический вечер
03.10.2022, 17:270 Два легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 03.10.2022, 17:090 Дорогу Заполье – Гдов в Плюсском районе ремонтируют с опережением графика 03.10.2022, 17:070 Хорошо смеемся 03.10.2022, 17:050 «Постскриптум»: +4, мобилизация и догазификация. ВИДЕО
03.10.2022, 16:560 Псковским учителям и воспитателям вручили награды за добросовестный труд 03.10.2022, 16:500 Подборку фильмов ко Дню учителя подготовили для псковичей 03.10.2022, 16:390 Имена лучших рационализаторов и изобретателей Псковской области назовут 5 октября 03.10.2022, 16:330 В островскую колонию пригласили родственников осужденных
03.10.2022, 16:190 Классику живописи первых лет советской власти экспонируют в Пскове 03.10.2022, 16:160 Треть респондентов ПЛН столкнулись с нарушениями военкоматов при мобилизации 03.10.2022, 16:060 ДТП с двумя автомобилями затрудняет движение на улице Чудской в Пскове. ФОТО 03.10.2022, 16:040 Бывшую журналистку Первого канала Марину Овсянникову объявили в розыск
03.10.2022, 15:520 На крышу-решето пожаловались жители «Европы» Армену Мнацаканяну 03.10.2022, 15:430 ОМОН отмечает 34-летие со дня образования 03.10.2022, 15:320 Штатную численность работников прокуратуры увеличили в России 03.10.2022, 15:290 Еще один ведьмин круг обнаружили грибники в новоржевском лесу. ФОТО, ВИДЕО
03.10.2022, 15:260 «Праздник клюквы» организуют в Пыталовском районе 03.10.2022, 15:150 Почти 240 детей родились в Пскове в сентябре 03.10.2022, 15:070 «Здесь дни моей ничтожности и славы…» 03.10.2022, 14:560 ВТБ повышает ставки по рублевым вкладам
03.10.2022, 14:510 В состав Российской Федерации вошли четыре новых субъекта 03.10.2022, 14:470 «Деловой понедельник»: О новых вызовах для бизнеса в России. ВИДЕО 03.10.2022, 14:340 Алексей Севастьянов: Замечательных мест в Псковской области становится всё больше 03.10.2022, 14:230 Мобилизованным псковичам предлагают отдать питомцев на передержку в приюты
03.10.2022, 14:140 16-летний водитель уснул за рулем и врезался в дерево в Плюсском районе 03.10.2022, 14:120 Мир через дырку в заборе 03.10.2022, 14:090 Псковские аграрии смогут компенсировать до 50% затрат на производство зерна 03.10.2022, 13:560 Очереди из беженцев образовались на границе Печорского района с Евросоюзом
03.10.2022, 13:481 Выборы нового главы Пушкиногорского района назначат на сессии районного Собрания 03.10.2022, 13:470 Дожди и до +10 градусов прогнозируют в Псковской области 4 октября 03.10.2022, 13:350 Один человек погиб и 14 пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю 03.10.2022, 13:230 «Псковские тепловые сети» ведут ремонтные работы на улице Текстильной
03.10.2022, 13:170 Задерживается вылет самолета Псков - Калининград 03.10.2022, 13:120 Пьяный великолучанин ударил полицейского по лицу и стал фигурантом дела 03.10.2022, 13:040 Выставка «Исаакиевский собор и его создатели» откроется в Изборске 03.10.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
03.10.2022, 12:570 Кадыров отправит троих несовершеннолетних сыновей в зону проведения спецоперации 03.10.2022, 12:530 Сбер: В Пскове удвоилось число льготных кредитов на жилье для семей с детьми 03.10.2022, 12:430 Сигареты в вагонах с зерном пытались вывести из РФ через границу в Псковской области 03.10.2022, 12:370 «Постскриптум»: +4, мобилизация и догазификация
03.10.2022, 12:360 Концерт в честь открытия 79-го филармонического сезона пройдет в Пскове 03.10.2022, 12:310 Смоделировать «мультфильм» по механизму ДТП в Стяглах предложили участники судебного процесса 03.10.2022, 12:250 Отстраненного от должности хабаровского военкома перевели в Магадан 03.10.2022, 12:220 300 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru