Имена лучших рационализаторов и изобретателей Псковской области назовут 5 октября

Имена лучших рационализаторов и изобретателей Псковской области станут известны 5 октября. Об этом своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Финал второго регионального одноименного конкурса состоится в Пскове.
Председателем жюри конкурса выступает Александр Козловский. Члены жюри заслушают доклады в пяти номинациях:
«Уже второй год наш конкурс вызывает интерес у широкого круга лиц – как среди участников, так и среди жюри. В этом году, например, оценивать работы финалистов будут представители ПсковГУ, НовГУ, Департамента регионального развития Фонда "Сколково" и промышленного технопарка "Электрополис"», - рассказал депутат.