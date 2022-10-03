Общество

Имена лучших рационализаторов и изобретателей Псковской области назовут 5 октября

Имена лучших рационализаторов и изобретателей Псковской области станут известны 5 октября. Об этом своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Финал второго регионального одноименного конкурса состоится в Пскове.

Председателем жюри конкурса выступает Александр Козловский. Члены жюри заслушают доклады в пяти номинациях:

«Лучший изобретатель» в категории «Конструкторское бюро»;

«Лучший изобретатель» в категории «Изобретатели с патентом»;

«Лучший изобретатель» в категории «Изобретатели без патентов»;

«Лучший рационализатор» в категории «Рационализаторы без патентов»;

«Лучший рационализатор» в категории «Рационализаторы до 18 лет».

«Уже второй год наш конкурс вызывает интерес у широкого круга лиц – как среди участников, так и среди жюри. В этом году, например, оценивать работы финалистов будут представители ПсковГУ, НовГУ, Департамента регионального развития Фонда "Сколково" и промышленного технопарка "Электрополис"», - рассказал депутат.