Общество

170 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки

170 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки. Как сообщается в официальном Telegram-канале региона, всего в области с начала пандемии от болезни избавились 120 439 пациентов.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в регионе составило 85, всего – 123 683. Число летальных случаев с начала периода - 1 917.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам:

Псков –40351/13

Великие Луки –18111/5

Бежаницкий район –1574/2

Великолукский район –2837/1

Гдовский район –2172/4

Дедовичский район –3043/7

Дновский район –978/1

Красногородский район –1115/3

Куньинский район –1042/1

Локнянский район –1189/2

Невельский район –5575/19

Новоржевский район –1330/0

Новосокольнический район –3278/1

Опочецкий район –3774/3

Островский район –6042/1

Палкинский район –1247/4

Печорский район –2909/10

Плюсский район –1939/0

Порховский район –4487/2

Псковский район –9631/4

Пустошкинский район –1540/0

Пушкиногорский район –1755/1

Пыталовский район –1903/0

Себежский район –2974/1

Стругокрасненский район –2096/0

Усвятский район –745/0.