170 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки. Как сообщается в официальном Telegram-канале региона, всего в области с начала пандемии от болезни избавились 120 439 пациентов.
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в регионе составило 85, всего – 123 683. Число летальных случаев с начала периода - 1 917.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
Псков –40351/13
Великие Луки –18111/5
Бежаницкий район –1574/2
Великолукский район –2837/1
Гдовский район –2172/4
Дедовичский район –3043/7
Дновский район –978/1
Красногородский район –1115/3
Куньинский район –1042/1
Локнянский район –1189/2
Невельский район –5575/19
Новоржевский район –1330/0
Новосокольнический район –3278/1
Опочецкий район –3774/3
Островский район –6042/1
Палкинский район –1247/4
Печорский район –2909/10
Плюсский район –1939/0
Порховский район –4487/2
Псковский район –9631/4
Пустошкинский район –1540/0
Пушкиногорский район –1755/1
Пыталовский район –1903/0
Себежский район –2974/1
Стругокрасненский район –2096/0
Усвятский район –745/0.