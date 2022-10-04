Общество

Псковичам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2023 году

Когда в Псковской области выгоднее брать отпуск в 2023 году тем, кто получает оклад и работает пятидневную рабочую неделю, рассказали эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

«29 августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление №1505, в котором определено, какие выходные дни будут переноситься в 2023 году. Это значит, что уже сегодня жители области знают все нерабочие дни 2023 года и могут предугадать, какие месяцы будут для работника (получающего оклад и работающего на условиях пятидневной рабочей недели) более выгодны для ежегодного отпуска», - пояснили эксперты.

Правительство РФ приняло решение перенести в 2023 году следующие выходные дни:

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;

с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.

В 2023 году работающие по графику пятидневной рабочей недели будут отдыхать:

с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;

с 23 февраля по 26 февраля;

8 марта;

с 29 апреля по 1 мая;

с 6 мая по 9 мая;

с 10 июня по 12 июня;

с 4 ноября по 6 ноября.

«Учитывая нерабочие праздничные дни и перенесенные выходные, можно назвать самые выгодные и самые невыгодные месяцы с точки зрения отпускных выплат. Самыми выгодными месяцами будут август, октябрь и март. Чуть хуже — июнь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь», - рассказали эксперты.

Они добавили, что к самым невыгодным для ежегодно оплачиваемого отпуска 2023 года относятся январь, февраль, апрель, май.