Общество

Доплаты к пенсии российских летчиков и шахтеров станут назначать быстрее

Пенсионный фонд подготовил новую форму отчетности, по которой авиакомпании и предприятия угольной промышленности со следующего года начнут представлять сведения на своих работников. Эти данные будут использоваться для назначения доплат вышедшим на пенсию шахтерам и летчикам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Новая форма (сокращенное название – СЗВ-ДСО) содержит сведения о работе в составе летных экипажей и по добыче угля, которые дают право на профессиональную доплату после выхода на пенсию. В форму также включены данные о заработке для определения размера выплаты. Сегодня эту информацию в Пенсионный фонд представляют сами пенсионеры, когда обращаются за оформлением доплаты. После введения отчетности данные будут поступать в ПФР от работодателей и пенсионеру не придется подтверждать их справкой с места работы.

Согласно опубликованному проекту постановления Пенсионного фонда, компании будут представлять новую отчетность раз в год в срок до 1 марта.

«Введение отчетной информации о работе угольщиков и авиаторов сократит количество документов при оформлении доплаты к пенсии и позволит перевести эту услугу полностью в дистанционный формат. Для назначения выплаты достаточно будет подать заявление через действующий электронный сервис – все остальное специалисты уточнят по данным работодателей. Это новый шаг в развитии цифрового пенсионного процесса», - пояснил исполняющий обязанности председателя правления ПФР Сергей Чирков.

Подготовленная форма позволит дополнить СНИЛСы работников новой информацией, связанной с их профессиональной деятельностью. Например, данными о налете часов или о работе по так называемому списку № 1, содержащему перечень должностей и профессий на подземных, тяжелых и вредных работах. В лицевых счетах также появится заработок, на основании которого рассчитывается доплата к пенсии. Соответствующую информацию, как и сейчас, можно будет посмотреть в личном кабинете или в выписках, предоставляемых в офисах Пенсионного фонда и центрах Госуслуг.

Профессиональная доплата к пенсии назначается работникам угольной промышленности, занятым в качестве горнорабочих, проходчиков, машинистов, электрослесарей и прочие. Правом на доплату также пользуются летные экипажи гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортинженеров и бортмехаников воздушных судов. Доплата им устанавливается после завершения трудовой деятельности.

Сегодня отраслевую прибавку к пенсии получают 36 тысяч угольщиков и 49 тысяч авиаторов. Размер их выплат в среднем составляет 4,7 тысячи и 21,2 тысячи рублей в месяц соответственно. Доплата устанавливается бессрочно и пересчитывается по итогам каждого квартала в бóльшую или меньшую сторону с учетом поступивших взносов организаций, использующих труд шахтеров и летчиков.