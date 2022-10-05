Подведены итоги конкурса «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области-2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата Госдумы, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского.
После выступлений девяти конкурсантов члены жюри, в состав которого вошли представители региональной власти, представители псковского и новгородского университетов, департамента регионального развития фонда «Сколково» и промышленного технопарка «Электрополис», выслушали доклады и определили, чья идея будет наиболее полезной не только для Псковской области, но и для всей России.
Видео: Александр Козловский / Telegram
Итоги конкурса:
Организатор конкурса - Псковское региональное отделение Союза Машиностроителей России. Соорганизаторами выступили правительство Псковской области, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, технопарк «Электрополис», РСПП Псковской области.