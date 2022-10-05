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Подведены итоги конкурса «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области-2022»

Подведены итоги конкурса «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области-2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата Госдумы, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского.

После выступлений девяти конкурсантов члены жюри, в состав которого вошли представители региональной власти, представители псковского и новгородского университетов, департамента регионального развития фонда «Сколково» и промышленного технопарка «Электрополис», выслушали доклады и определили, чья идея будет наиболее полезной не только для Псковской области, но и для всей России.

Видео: Александр Козловский / Telegram

Итоги конкурса:

«Лучший изобретатель» в категории «Конструкторское бюро» - главный конструктор КБ КРУЭ Алексей Матвеев;

«Лучший изобретатель» в категории «Изобретатели с патентом» - доцент и кандидат технических наук ПсковГУ Сергей Дмитриев и заместитель генерального конструктора ЗАО «ЗЭТО» Владимир Острейко;

«Лучший изобретатель» в категории «Изобретатели без патентов» - студент национального исследовательского института высшей школы экономики Олег Михайлов;

«Лучший рационализатор» в категории «Рационализаторы без патентов» - программист Виктор Степанов.

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Организатор конкурса - Псковское региональное отделение Союза Машиностроителей России. Соорганизаторами выступили правительство Псковской области, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, технопарк «Электрополис», РСПП Псковской области.