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Общество

Десять псковских учителей получили звание заслуженных педагогических работников

05.10.2022 23:30|ПсковКомментариев: 0

10 учителей удостоили звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области». Об этом сообщается в Тelegram-канале правительства региона.

Фото здесь и далее: Официальный канал Псковской области / Telegram

В День учителя губернатор Михаил Ведерников вручил педагогам, удостоенным звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области», нагрудные знаки и удостоверения к ним и поблагодарил за труд.

«У нас порядка 10 тысяч учителей работает в Псковской области, нагрузка огромная, - отметил губернатор региона. – Плюс еще мы с вами живем в непростое время. Тем не менее, как и обещали, стараемся сделать все необходимое, чтобы наша система образования достойно развивалась, чтобы у вас улучшались условия труда».

Как сообщили в администрации города Пскова,  за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы образования и значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов губернатор отметил: 

  • учителя начальных классов средней школы № 9 имени А. С. Пушкина Любовь Анисимову,
  • воспитателя детского сада № 25 «Золотой ключик» Пскова Веру Касаткину,
  • педагога-организатора детского центра «Надежда» Галину Островерхову.
 

 

Фото: Администрация города Пскова

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ответил на вопрос великолукского педагога Татьяны Рассоловой о создании кино и сериалов, направленных на популяризацию профессии учителя.

Теги: #учитель
Источник: Псковская Лента Новостей
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