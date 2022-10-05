Десять псковских учителей получили звание заслуженных педагогических работников

10 учителей удостоили звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области». Об этом сообщается в Тelegram-канале правительства региона.
Фото здесь и далее: Официальный канал Псковской области / Telegram
В День учителя губернатор Михаил Ведерников вручил педагогам, удостоенным звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области», нагрудные знаки и удостоверения к ним и поблагодарил за труд.
«У нас порядка 10 тысяч учителей работает в Псковской области, нагрузка огромная, - отметил губернатор региона. – Плюс еще мы с вами живем в непростое время. Тем не менее, как и обещали, стараемся сделать все необходимое, чтобы наша система образования достойно развивалась, чтобы у вас улучшались условия труда».
Как сообщили в администрации города Пскова, за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы образования и значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов губернатор отметил:
Фото: Администрация города Пскова
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ответил на вопрос великолукского педагога Татьяны Рассоловой о создании кино и сериалов, направленных на популяризацию профессии учителя.