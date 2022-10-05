Общество

Лучшего специалиста в сфере охраны труда выберут в Псковской области

Лучшую организацию и лучшего специалиста в сфере охраны труда выберут в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Псковской области стартовал прием заявок от предприятий на участие в ежегодном региональном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда. Конкурс проводится в целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда.

Победители будут определены по результатам деятельности за 2021 и 2022 годы в двух номинация:

«Лучшая организация по охране труда»,

«Лучший специалист по охране труда».

Чтобы принять участие в смотре-конкурсе, необходимо в срок до 30 октября направить заявку в комитет по труду и занятости Псковской области на адрес электронной почты: da.stepanov@trud.pskov.ru. К заявке следует прикрепить информационную карту и сведения о показателях работы в области охраны труда.

Формы заявки, информационной карты, сведений о показателях работы, а также положение о смотре-конкурсе расположены на сайте комитета в разделе «Информация по охране труда» (подраздел «Смотр-конкурс по охране труда»).

Консультацию можно получить по телефону: 66-40-63 у консультанта отдела труда.

Победители смотра-конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями.