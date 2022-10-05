Общество

Депутат Госдумы оценил необходимость особого статуса для Псковской области из-за близости к границе

Стоит ли придавать Псковской области особый статус и предоставлять дополнительные меры поддержки на федеральном уровне из-за близости к недружественным странам и нарушения логистических цепочек, ответил депутат Государственной Думы от региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Не знаю, насколько необходимо придать особенный статус региону. Таким регионам как Псковская область сейчас и так уделяется внимание. Придание особых статусов создает нервозную обстановку, другие регионы косо смотрят. Не должно быть разъединения по регионам. Мы должны сплотиться, мы одна большая страна», – подчеркнул Александр Козловский.

Также парламентарий указал: если придавать области какой-то статус, то должна быть определенная программа действий для региона.

«На сегодняшний день губернатор и правительство работают в поте лица, защищают бюджет, идет финансирование, выделяются дополнительные деньги на ежегодные траты по ЖКХ, дорогам, несмотря на сложную ситуацию в стране и в мире в целом. Те предприятия, которые сейчас существуют в нашем приграничном регионе, работают, развиваются, показывают рост. Великолукские предприятия показывают за полугодие прирост в 16%», – отметил депутат.