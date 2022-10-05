Общество

Псковичка обратилась к депутату по вопросу получения льготного лекарства

Неделя приемов граждан старшего поколения проходит с 3 по 7 октября в региональной общественной приемной «Единой России» (Псков, Гоголя, 9). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

С проблемой перебоев в получении льготного лекарства «Гидроксикарбамид» обратилась к депутату Псковского областного Собрания (фракция «Единая Россия») Елене Лунгу жительница Пскова Людмила Смирнова, имеющая инвалидность 1 группы. Она пришла на прием к парламентарию в региональную общественную приемную партии.

«Я имею федеральные льготы на получение лекарств. Заболеваний множество, основное заболевание — гемотологическое. Лекарство необходимо постоянно. Я регулярно его получала через поликлинику №2. Перебоев никогда не было. Но с лета начали задерживать. В июле мне выписали необходимое лекарство только на месяц. А после этого — ничего. И я вынуждена была покупать его сама», — пояснила заявительница.

Елена Лунгу сообщила, что свяжется с руководством поликлиники, в которой наблюдается Людмила Смирнова, оформит дополнительную заявку на получение данного лекарства, чтобы разрывов в получении больше не было.

С 3 по 7 октября в региональной общественной приемной «Единой России» (Псков, Гоголя, 9) проходит неделя приемов граждан старшего поколения, напомнили в пресс-службе.

Записаться на приемы можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева: (8112) 66-25-12.