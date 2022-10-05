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Общество

Первый техно-индустриальный арт-объект появился в Пскове. ФОТО

07.10.2022 12:26|ПсковКомментариев: 2

Новый арт-объект появился у центрального здания Горводоканала в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

«Инсталляция установлена у здания управления и состоит из основных водопроводных элементов, которые используются на сетях предприятия», - отметили в пресс-службе.

Металлоконструкция выполнена из непригодных к дальнейшей эксплуатации узлов, которые были демонтированы в процессе масштабной реконструкции магистральных водоводов, проходившей в 2021 году во время глобальной остановки станции.

«Все эти части уже выработали свой срок эксплуатации и были непригодны к использованию на сетях водоснабжения города», - уточнили в пресс-службе.

В составе арт-объекта самым габаритным элементом стала задвижка полуметрового диаметра, применяемая на крупных магистральных водоводах, и тройник такого же размера. Кроме того, в составе конструкции использована задвижка диаметром 200 мм, но ее особенность в том, что присоединительная часть состоит из трубы большего диаметра – 250 мм, рассказали на предприятии. Также в инсталляции использован пожарный гидрант.

«Идея создания такого объекта возникла давно. Запорная арматура, фасонные части, переходы, гидрант, врезки, фланцы – все это могло стать металлоломом, но инженерно-технические мысли специалистов предприятия соединились с творческими, в результате чего теперь на площадке у офисного здания №49а по улице Советской Армии красуется техно-индустриальная конструкция. Обрамляют ее отдельно установленные затворы, дополняющие производственный водопроводный макет. Все узлы и элементы инсталляции можно трогать и делать фото, ведь подобного объекта в Пскове до сих пор еще не было», - поделились в пресс-службе.

Работы по благоустройству территории Горводоканала продолжатся. «Надеемся, что арт-объект еще обретет постамент, подсветку и станет местом притяжения любопытных псковичей», - добавили в пресс-службе.

Теги: #горводоканал #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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