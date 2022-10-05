Общество

58 переболевших коронавирусом медиков отдохнули в псковских санаториях

Программой оздоровления медиков, переболевших коронавирусной инфекцией, воспользовались 58 человек. Такие данные обнародовал председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов на конференции, посвящённой деятельности Псковского облсовпрофа с июня 2020 по октябрь 2022 года.

Программа рассчитана на 10 дней, предполагается, что путевки получат 100 медработников. Она была запущена в декабре 2020 года, путевки в санатории «Хилово» и «Голубые озера» обошлись в 750 тысяч рублей. Средства собрал благотворительный Фонд княгини Ольги.

Также правительство Псковской области выделило 600 тысяч рублей на реализацию программы сохранения кадрового потенциала работников образования. Она направлена на преодоление последствий пандемии в связи с большим количеством переболевших в отрасли образования. Профсоюзы предложили запустить программу в 2021 году, инициативу поддержал губернатор Михаил Ведерников.

Всего с середины 2020 года в учреждениях профсоюзной системы отдыха и оздоровления Псковской области отдохнули 2728 человек. Только в этом году затраты профсоюзов на оздоровление членов своих организаций составили 284 800 рублей.