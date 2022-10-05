За сутки от COVID-19 избавились 150 пациентов в Псковской области

150 пациентов выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Всего с начала пандемии выздоровело 120 977 человек. Подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 123 985, за сутки COVID-19 выявили у 101 псковича. Статистику летальных случаев пополнила еще одна смерть от заболевания, всего – 1920.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков –40438/37
- Великие Луки –18133/4
- Бежаницкий район –1582/4
- Великолукский район –2839/0
- Гдовский район –2216/2
- Дедовичский район –3052/2
- Дновский район –983/1
- Красногородский район –1116/0
- Куньинский район –1045/1
- Локнянский район –1191/2
- Невельский район –5581/1
- Новоржевский район –1335/5
- Новосокольнический район –3286/2
- Опочецкий район –3794/5
- Островский район –6055/8
- Палкинский район –1251/0
- Печорский район –2916/4
- Плюсский район –1946/0
- Порховский район –4498/4
- Псковский район –9645/13
- Пустошкинский район –1548/0
- Пушкиногорский район –1764/5
- Пыталовский район –1903/0
- Себежский район –2978/0
- Стругокрасненский район –2099/1
- Усвятский район –745/0
- Иногородние (с 30.12.2020) – 46