Общество

За сутки от COVID-19 избавились 150 пациентов в Псковской области

150 пациентов выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Всего с начала пандемии выздоровело 120 977 человек. Подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 123 985, за сутки COVID-19 выявили у 101 псковича. Статистику летальных случаев пополнила еще одна смерть от заболевания, всего – 1920.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: