Общество

Общественники проверили условия содержания в псковской колонии

Члены общественной наблюдательной комиссии Псковской области Эдуард Малин и Василий Лупаков проверили условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в СИЗО-1 города Пскова, а также соблюдение их прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Вячеслава Иванова и временно исполняющего обязанности начальника учреждения Тимура Джалилова члены ОНК совершили обход камерных помещений режимного корпуса, в том числе для содержания женщин и несовершеннолетних, а также камер карантинного отделения, ознакомились с условиями содержания, провели беседы на наличие жалоб и заявлений.

В ходе визита общественники проконтролировали ход проведения ремонтных работ в камерных помещениях, посетили храм Анастасии Узорешительницы, проверили работу пищеблока, приняли участие в заседании комиссии по наложению взысканий на подозреваемых, обвиняемых и осужденных, их постановке на профилактический учет.

Во время обхода заявлений и жалоб от лиц, содержащихся в учреждении, не поступало. Письменных замечаний от членов ОНК о нарушениях в деятельности СИЗО-1 не зарегистрировано. По итогу посещения представители общественности дали ряд рекомендаций по совершенствованию деятельности в сфере соблюдения прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных.