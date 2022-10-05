Общество

Опубликовано предварительное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год

Опубликованы проекты совместных приказов Минпросвещения России и Рособрнадзора с расписанием ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2023 год. Они размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщили Псковской Ленте Новостей в федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Планируется, что ЕГЭ в 2023 году в досрочный период пройдет с 20 марта по 19 апреля, в основной период – с 26 мая по 1 июля, в дополнительный период – с 6 по 19 сентября.

Откроют основной период ЕГЭ 26 мая экзамены по географии, литературе и химии. Традиционно для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ и устной части экзамена по иностранным языкам проектом расписания предусмотрено по два дня. Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам планируется провести 16 и 17 июня, ЕГЭ по информатике и ИКТ – 19 и 20 июня. Это связано с тем, что задания по этим предметам выполняются на компьютерах.

С целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании экзамены по обязательным предметам установлены в проекте расписания одними из первых.

ЕГЭ по русскому языку в 2023 году планируется провести 29 мая. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней планируется провести в один день – 1 июня.

Проведение экзаменов по истории и физике запланировано на 5 июня, ЕГЭ по обществознанию – 8 июня, ЕГЭ по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 13 июня.

Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов, в соответствии с проектом приказа, также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).

Проведение основного периода экзаменационной кампании 2023 года завершится 1 июля.