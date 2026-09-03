Микробиолог напомнила псковичам, что антибиотики нужно пропивать полным курсом

Устойчивость бактерий к антибиотикам делает стандартные методы лечения неэффективными, что приводит к осложнениям, затяжным заболеваниям и в некоторых случаях к смерти пациента, особенно среди пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный внештатный специалист по медицинской микробиологии министерства здравоохранения Псковской области Ольга Татарникова.

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Специалист, которая также является заведующей бактериологической лабораторией Псковской областной инфекционной клинической больницы, разъяснила природу антибиотикорезистентности. «Антибиотики — это довольно мощные лекарственные препараты, направленные на борьбу с бактериологическими возбудителями инфекционных заболеваний бактериальной природы. Они абсолютно неэффективны против вирусов и паразитарных агентов. Поэтому лечение ими ОРВИ и гриппа, к сожалению, будет неэффективно», — пояснила Ольга Татарникова.

Медик рассказала, что бактериальные агенты приобретают способность устойчивости к антибиотикам. Это связано с тем, что генетический материал бактерий постоянно меняется. Они приобретают эти свойства благодаря клеточной стенке или вырабатыванию ферментов, которые защищают их от антибиотиков.

По словам Ольги Татарниковой, на сегодняшний день эта проблема очень актуальна во многих стационарах нашей страны, в том числе в стационаре Псковской области. «Имеются данные о пациентах с довольно тяжёлыми инфекционными заболеваниями, возбудители которых нечувствительны ко многим антибиотикам. Прежде всего, это некорректное, неправильное лечение или самолечение некоторых пациентов при том или ином инфекционном заболевании», - пояснила она.

Специалист подчеркнула: «Назначение антибиотиков может провести только лечащий врач после всех обследований пациента. Обследования включают в себя осмотр, опрос, а также лабораторные исследования, которыми занимаются бактериологическая и ПЦР-лаборатории».

«Данная проблема может привести к тому, что те антибиотики, которые ещё вчера помогали бороться с тем или иным возбудителем, на сегодняшний день могут быть абсолютно не эффективными, а подбор антибиотика другой группы может занять большое количество времени и средств», - предупредила о последствиях резистентности Ольга Татарникова.

В завершение медик дала важные рекомендации: «Необходимо помнить, что назначенный антибиотик необходимо пропивать полным курсом, не заканчивать лечение самостоятельно, не советовать данную рецептуру своим знакомым без вмешательства лечащего врача».