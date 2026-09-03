Роскурнадзор

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления»

М.Е. Салтыков-Щедрин

В бюрократии есть особый момент, когда здравый смысл еще формально присутствует в помещении, но уже топчется где-то у двери, одетый, с ключами в руке и явно собирается уходить. Кажется, в истории с государственным учетом домашних кур мы наблюдаем этот исторический момент.

С 1 сентября 2026 года владельцы личных подсобных хозяйств, у которых больше десяти голов домашней птицы, должны поставить свое пернатое имущество на государственный учет. Причем речь не только о курах. Утки, гуси, индейки, цесарки, перепела и даже страусы тоже вляпались в эту удивительную историю торжества цифрового государства над деревенским бытом. Если птиц десять или меньше, государство пока проявляет великодушие и дает отсрочку до 2029 года — 10 кур пока могут жить относительно свободно. Одиннадцатая, судя по всему, превращает обычный курятник в объект, требующий пристального государственного внимания. Ну а как иначе? Вдруг именно эта одиннадцатая курица нарушит хрупкое равновесие национальной ветеринарной безопасности.

Правда, вопреки народному фольклору последних дней, тащить курицу под мышкой в МФЦ не требуется – Россельхознадзору пришлось выпустить по этому поводу особый циркуляр. Дело в том, что интернет заполонили видео петухов и кур, которые прибыли с хозяевами в МФЦ для постановки на федеральный учет. Видимо, государственная машина впервые столкнулась с достойным противником — народным чувством юмора.

Процедура в реальности выглядит солиднее. Владелец обращается в государственную ветеринарную службу, место содержания птицы должно быть зарегистрировано, поголовью присваивается идентификационный номер, а сведения вносятся в федеральную систему «Хорриот». Птицу разрешается учитывать группой, поэтому персональный паспорт гражданки Курочки Рябы пока не предусмотрен. Индивидуальная маркировка каждой птицы остается добровольной. На месте содержания размещается табличка с общим номером.

Прежде всего, хочется поблагодарить законодателя за гуманизм. За то, например, что петуху пока не придется фотографироваться анфас, в профиль и 3х4 с уголком.

Но, согласитесь, потенциал совершенно не раскрыт. Если мы признаем, что десять кур могут существовать без государственного учета, а одиннадцать уже требуют федеральной информационной системы, остановиться будет трудно. Возникает фундаментальный управленческий вопрос: а почему только птица?

Чем, например, улитки хуже? На улиточной ферме могут проживать тысячи совершенно неучтенных моллюсков. Ползают неизвестно где, перемещаются без дорожных карт и маршрутных листов, размножаются без уведомления уполномоченного органа. Еще неизвестно, о чем они думают. Никакой прослеживаемости. Никакой дисциплины. Ни тебе реестра, ни идентификатора, ни даже QR-кода на панцире.

Форменное безобразие. Псковская область – известный ареал обитания улитки. Ума не приложу, как мы до сих пор живем без Росулиткоконтроля?

Каждой партии улиток необходимо присваивать уникальный номер, место содержания регистрировать в системе «БрюхоноГИС», а при перемещении улитки дальше трех метров владелец в течение пяти рабочих дней обязан сообщить об изменении места ее фактического пребывания. Если улитка уползла самостоятельно — составляется акт. Если вернулась — корректирующий акт. Если обнаружена соседская улитка — межведомственное взаимодействие. Разумеется, в этом случае необходимо строго контролировать половую принадлежность улиток, чтобы, не дай бог, не нарушить закон о запрете пропаганды сами знаете чего.

Казалось бы, смешно.

А теперь представьте себя в 2016 году, если бы вам сказали: «У крестьянина 11 кур, поэтому его курятнику требуется идентификатор в федеральной информационной системе».

Так что я бы не зарекался.

Следующий логичный и важный этап — грибы.

Тут вообще зияющая административная дыра. Каждый август-сентябрь миллионы граждан отправляются в лес и вступают там в совершенно неконтролируемые сношения с боровиками, подосиновиками и лисичками. Кто их учитывает? Кто фиксирует перемещения? Откуда появился конкретный белый гриб? Где он рос? Кто его сорвал? На каком основании? Как произошло перемещение из лесного массива в жилой? Имеется ли собирателя грибов лицензия на переработку? Каков дальнейший путь гриба?

Сами видите, без Росгрибнадзора не обойтись.

Структуру можно создать компактную, человек на восемьсот для начала.

Департамент трубчатых грибов. Главное государственное управление пластинчатых. Отдел боровиков. Подотдел подосиновиков. Группа разбора рыжиков и лисичек. Сектор шампиньонов и вешенок. Межрегиональное управление опят, поскольку они имеют неприятную особенность действовать группами.

Особого внимания потребуют мухоморы и бледные поганки. Тут без реестра запрещенных грибов вообще никак.

Червивые грибы, естественно, должны учитываться отдельным реестром. Для контроля их уничтожения необходимо создать Региональных операторов в сфере обращения с червивыми грибами, которые будут утилизировать их в Грибаториях. Конечно же, грибоператор будет вести электронный учет утилизации некондиционной грибной продукции, выдавать сертификаты и ежегодно осваивать несколько миллиардов рублей на цифровую трансформацию леса.

Дальше открываются поистине головокружительные перспективы.

Муравейники. Пасеки и пчелы. Дождевые черви. Аквариумные рыбки. Голуби на чердаке. Три ежика, поселившиеся под сараем без регистрации места пребывания. Всех описать, чипировать, развести по реестрам…

Возникает вопрос: где заканчивается разумный контроль и начинается государственный коллекционер данных?

Потому что исходная логика понятна. Учет животных объясняется ветеринарной безопасностью: при вспышках опасных заболеваний государству действительно полезно понимать, где содержится птица и куда могла попасть продукция. То есть сама задача в вакууме не выглядит безумной.

Безумие начинается тогда, когда идею бюрократы доводят до абсурда, сведя рациональную мысль к бесконечным реестрам, идентификаторам и обязанности гражданина сообщить государству, что произошло у него утром за забором.

Ну и постепенно выстраивается удивительная модель. Когда государство досконально знает о существовании одиннадцатой курицы в деревне, но теряется в догадках, почему в этой деревне закрыли почту. Это противоречие вызывает уже не столько возмущение, сколько нервный смех.

Потому что госконтроль обладает замечательным свойством: он почти никогда добровольно не считает себя достаточным и склонен к захвату новых территорий. Если можно учитывать крупный рогатый скот — почему не учитывать птицу? Если птицу — почему не все остальное? Если можно создать одну информационную систему — почему не связать ее со второй, третьей и четвертой? А потом обязательно потребуется межведомственная рабочая группа по совершенствованию взаимодействия между ними.

И ведь все ради удобства гражданина. И курицы.

Показательно, что история почти мгновенно дошла до Государственной думы. После общественной реакции председатель Госдумы Володин призвал правительство пересмотреть правила учета животных, заметив, что санитарное благополучие не должно оборачиваться дополнительными сложностями для владельцев личных подсобных хозяйств.

То есть система прошла практически идеальный бюрократический цикл.

Сначала придумали регулирование. Потом граждане обнаружили его. Начали носить кур в МФЦ. Ведомству пришлось объяснять, что кур в МФЦ носить не надо. Далее председатель Госдумы предложил подумать, не слишком ли увлеклись.

Не хватает только федерального проекта по снижению административной нагрузки на владельцев кур, возникшей в результате предыдущего федерального проекта по курорегулированию. Тогда круг замкнется окончательно.

Проблема ведь не в табличке на курятнике и даже не в «Хорриоте». Проблема в постепенно укореняющейся управленческой философии: если что-то существует, оно должно быть посчитано, промаркировано, внесено в систему и желательно связано еще с тремя государственными базами данных.

Так спокойнее. Государству.

Гражданину остается только надеяться, что его десятая курица хорошо понимает всю меру предоставленной ей свободы. Потому что одиннадцатая — это уже, извините, не просто птица. Это, простите, как второй ребенок в Китае в эпоху ограничения рождаемости.

А там, глядишь, недалеко и до личного кабинета на Госуслугах. Главное, чтобы петух вовремя подтвердил электронную почту и не забыл пароль.

И последнее. Все это было бы смешно, но есть нюанс. За чей счет банкет? Кто оплатит эту бюрократическую феерию? Ответ однозначный — за твой. Ты, гражданин РФ, это и оплатишь.

Константин Калиниченко