Общество

Поезд Деда Мороза приедет в Псковскую область в декабре

Поезд Деда Мороза приедет в Псковскую область в декабре. Об этом сообщается на сайте проекта.

Изображение: poezddedamoroza.ru

В Великие Луки поезд прибудет 29 декабря, а в Псков - 30.

«Поезд Деда Мороза - это передвижная резиденция новогоднего волшебника, в составе которой: приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Пассажиры этого поезда – всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда», - говорится в анонсе проекта.

Маршрут поезда проходит через более чем 100 городов. Посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

Помимо развлекательной программы на вокзале, посетители могут посетить передвижную резиденцию и встретиться с Дедом Морозом или стать зрителем короткого музыкального спектакля.

Если в городе свыше 2 часов стоянка поезда, то гостей ждет стандартная программа, на которую можно приобрести билеты. Если стоянка до 2 часов, посетителей ждет программа со спектаклем, просмотр этой программы будет бесплатным, уточнили организаторы.