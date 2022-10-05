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Общество

Елена Бибикова: Пенсии с 1 января проиндексируют в среднем на тысячу рублей

07.10.2022 17:27|ПсковКомментариев: 0

Хотя закон предполагает индексацию пенсий раз в год, в 2022 году по поручению президента кабмин отступил от правил и повысил размер выплат дважды с учетом инфляционных скачков. С нового года пенсии снова проиндексируют, а на сколько — пока говорить рано, но она точно не будет меньше в среднем тысячи рублей, цитирует «Парламентская газета» зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике и сенатора от Псковской области Елену Бибикову.

«В соответствии с Конституцией индексация пенсии производится один раз в год с 1 января на индекс выше инфляции прошедшего года. То есть, когда мы верстали закон о бюджете на 2022 год, индексация была заложена в 5,9 процента. Но когда в январе просчитали ее фактическую величину, то выяснилось, что она составляет 8,4 процента», – отметила Елена Бибикова.

Поэтому по поручению президента пенсии проиндексировали с января на уровень выше инфляции — на 8,4 процента. Таким образом закон был выполнен, при этом средний размер пенсий по России повысили не менее чем на тысячу рублей. Социальные пенсии увеличили чуть позже, также выросли и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности.

В июне президент дал поручение правительству провести внеочередную индексацию, так как инфляция пошла выше, чем предполагали. То есть фактически та индексация, которая должна была произойти в январе 2023 года, была проведена частично с 1 июня на 10 процентов, уточнила сенатор.

«Сейчас над этим работаем при обсуждении проекта закона о бюджете на следующие три года. Могу точно сказать: индексация пенсий с 1 января будущего года уже заложена. Самая главная задача законодателей сейчас, чтобы запланированное повышение ни в коем случае не было меньше тысячи рублей в среднем», – сказала Елена Бибикова.

Ранее планировалось довести показатель до 20 тысяч рублей к 2024 году, но в Совфеде уже видят последние данные, подтверждающие, что средний размер всех страховых пенсий, в том числе по старости, по потере кормильца, по инвалидности, составляет более 19 тысяч рублей. Но если говорить о пенсиях по старости, то здесь средняя величина по стране уже превышает 20 тысяч рублей.

Пресс-портрет
Бибикова Елена Васильевна Член Совета Федерации РФ
Теги: #пенсии #Елена Бибикова
Источник: Псковская Лента Новостей
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