Первая ярмарка цветов Псковского района прошла в Неелово

Первая районная ярмарка цветов прошла в Неелово на площадке возле Дома культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.
Фото здесь и далее: администрация Псковского района
Площадку построили в рамках международного проекта «От увлечения, к бизнесу», чтобы у жителей Псковского района была возможность продемонстрировать плоды своих трудов, выращенных на приусадебных участках, уточнили в администрации.
«Я уверена, что эта ярмарка станет доброй традицией и ярким событием в районе», - сказала в своем приветственном слове глава Псковского района Наталья Федорова.
На ярмарке представили домашние и садовые цветы, саженцы кустарников и плодовых деревьев, мед, ягоды и фрукты с приусадебных участков.