Общество

Первая ярмарка цветов Псковского района прошла в Неелово

Первая районная ярмарка цветов прошла в Неелово на площадке возле Дома культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Площадку построили в рамках международного проекта «От увлечения, к бизнесу», чтобы у жителей Псковского района была возможность продемонстрировать плоды своих трудов, выращенных на приусадебных участках, уточнили в администрации.

«Я уверена, что эта ярмарка станет доброй традицией и ярким событием в районе», - сказала в своем приветственном слове глава Псковского района Наталья Федорова.

На ярмарке представили домашние и садовые цветы, саженцы кустарников и плодовых деревьев, мед, ягоды и фрукты с приусадебных участков.