Жители Псковской области примут участие в третьем сезоне конкурса «Лига Лекторов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе российского общества «Знание».
Фото: пресс-служба российского общества «Знание»
«Участникам конкурса предстоит пройти ряд отборочных испытаний. Среди кандидатов в лекторы от региона много преподавателей самых разных дисциплин, есть представители и уникальных профессий. На протяжении всего сезона конкурсантам предстоит побороться за 50 мест в списке лучших просветителей страны. Число заявок на участие в этом сезоне составило 9174 кандидата», - рассказали в пресс-службе.
Среди 30 конкурсантов от Псковской области преобладают педагоги школьного, вузовского и дополнительного образования по самым разным дисциплинам: история, информационные технологии, экономика и финансы, декоративно-прикладное искусство, английский язык. Работать с аудиторией готовы не только педагоги, но и представители других профессий. В конкурсе участвует представитель духовной семинарии, глава региональных программ благотворительного фонда, директор планетария, чтец аудиокниг.
Участники конкурса «Лига Лекторов» от региона готовят лекции на тему бизнеса и карьеры, естественных наук, культуры и искусства, экологии и благотворительности, и социально-гуманитарных дисциплин.
Лекторы будут состязаться по восьми направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ. Самое популярное направление — социально-гуманитарное, по нему зарегистрировалось 2 877 конкурсантов.
Самому старшему участнику третьего сезона — 88 лет, а самых молодых, 18-летних конкурсантов, — 140 человек.
В третьем сезоне «Лиги Лекторов» участников ждет сразу несколько нововведений. Сезон будет длиться до конца апреля следующего года, а очные выступления лекторов состоятся по всей России.
До 9 октября продлится сбор видеолекций конкурсантов, которые экспертный совет конкурса оценит с точки зрения их содержательности и зрелищности. В ходе регионального этапа с ноября по декабрь пройдут очные лекции участников на разных площадках страны. После этого конкурсантам предстоит провести дистанционные лекции перед открытой аудиторией, с трансляцией на официальном сайте конкурса и в социальных сетях российского общества «Знание».
Полуфинал «Лиги Лекторов» будет проходить на площадках в восьми федеральных округах — просветители, каждый в своем округе, выступят перед открытой аудиторией слушателей, которая выберет финалистов.
В апреле 2023 года в Москве состоится финал всероссийского конкурса. Финалисты выступят с лекциями в топовых московских вузах, их выступления будут оценивать слушатели и экспертный совет.
Имена 50 лучших просветителей «Лиги Лекторов» станут известны на церемонии награждения победителей в Москве. Финалисты и победители третьего сезона получат звание лектора «Знания» и возможность выступать на мероприятиях общества. Еще одной наградой победителям конкурса станут денежные призы в размере 500 тысяч рублей на поддержку, развитие и продвижение просветительского контента и призы от партнеров конкурса.