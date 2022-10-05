Общество

Жители Псковской области примут участие в третьем сезоне конкурса «Лига Лекторов»

Жители Псковской области примут участие в третьем сезоне конкурса «Лига Лекторов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе российского общества «Знание».

Фото: пресс-служба российского общества «Знание»

«Участникам конкурса предстоит пройти ряд отборочных испытаний. Среди кандидатов в лекторы от региона много преподавателей самых разных дисциплин, есть представители и уникальных профессий. На протяжении всего сезона конкурсантам предстоит побороться за 50 мест в списке лучших просветителей страны. Число заявок на участие в этом сезоне составило 9174 кандидата», - рассказали в пресс-службе.

Среди 30 конкурсантов от Псковской области преобладают педагоги школьного, вузовского и дополнительного образования по самым разным дисциплинам: история, информационные технологии, экономика и финансы, декоративно-прикладное искусство, английский язык. Работать с аудиторией готовы не только педагоги, но и представители других профессий. В конкурсе участвует представитель духовной семинарии, глава региональных программ благотворительного фонда, директор планетария, чтец аудиокниг.

Участники конкурса «Лига Лекторов» от региона готовят лекции на тему бизнеса и карьеры, естественных наук, культуры и искусства, экологии и благотворительности, и социально-гуманитарных дисциплин.

Лекторы будут состязаться по восьми направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ. Самое популярное направление — социально-гуманитарное, по нему зарегистрировалось 2 877 конкурсантов.

Самому старшему участнику третьего сезона — 88 лет, а самых молодых, 18-летних конкурсантов, — 140 человек.

«В третьем сезоне "Лиги Лекторов" мы получили более 9 тысяч заявок на участие — это почти в два раза больше, чем в предыдущем. Мы думали, что поставить новый рекорд будет сложно, но третий сезон вновь доказал, что россияне разных поколений стремятся не только сами стать умнее, мудрее, они хотят делиться знаниями и опытом. Мы рады такому отклику, потому что конкурс продолжает решать нашу задачу по росту и развитию лекторского сообщества в России. Высокая востребованность конкурса среди людей самых разных профессий, разных возрастов вдохновляет нас на развитие и поиск новых форматов просвещения, которые будут интересны всем в нашей стране», — подчеркнул генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

В третьем сезоне «Лиги Лекторов» участников ждет сразу несколько нововведений. Сезон будет длиться до конца апреля следующего года, а очные выступления лекторов состоятся по всей России.

До 9 октября продлится сбор видеолекций конкурсантов, которые экспертный совет конкурса оценит с точки зрения их содержательности и зрелищности. В ходе регионального этапа с ноября по декабрь пройдут очные лекции участников на разных площадках страны. После этого конкурсантам предстоит провести дистанционные лекции перед открытой аудиторией, с трансляцией на официальном сайте конкурса и в социальных сетях российского общества «Знание».

Полуфинал «Лиги Лекторов» будет проходить на площадках в восьми федеральных округах — просветители, каждый в своем округе, выступят перед открытой аудиторией слушателей, которая выберет финалистов.

В апреле 2023 года в Москве состоится финал всероссийского конкурса. Финалисты выступят с лекциями в топовых московских вузах, их выступления будут оценивать слушатели и экспертный совет.

Имена 50 лучших просветителей «Лиги Лекторов» станут известны на церемонии награждения победителей в Москве. Финалисты и победители третьего сезона получат звание лектора «Знания» и возможность выступать на мероприятиях общества. Еще одной наградой победителям конкурса станут денежные призы в размере 500 тысяч рублей на поддержку, развитие и продвижение просветительского контента и призы от партнеров конкурса.