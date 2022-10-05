Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ клиник Пскова
изменения в комитете по ЖКХ
Первые счета за электроэнергию
Защита от мошенников
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Показания счетчиков на даче
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Электронная транспортная накладная
Господин Рейтингомер
магнит на электросчетчике
женский акцент я русская
 
 
 
ещё Общество 05.10.2022 16:330 Олег Грицаев о частичной мобилизации 08.10.2022 17:010 Российский диетолог назвала провоцирующий слабоумие напиток 08.10.2022 16:410 «Они не спят»: жители Псковской области в Сети обсуждают встреченных в лесу змей 08.10.2022 16:190 Жители Псковской области примут участие в третьем сезоне конкурса «Лига Лекторов» 08.10.2022 15:520 Повлияет ли частичная мобилизация на оказание медпомощи, объяснил министр здравоохранения 08.10.2022 15:320 Ещё 103 человека вылечились от коронавируса в Псковской области за сутки
 
 
 
Самое популярное 07.10.2022 08:050 Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников 08.10.2022 09:070 На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля 06.10.2022 16:440 Мобилизованных псковичей проводили к местам прохождения службы. ФОТО 07.10.2022 14:460 Мошенники выманили у Минпромторга 160 млн рублей за «разработку» игрушечного поезда, который они купили в магазине 05.10.2022 10:060 Появились фотографии с места смертельного ДТП рядом с псковскими Соловьями
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Жители Псковской области примут участие в третьем сезоне конкурса «Лига Лекторов»

08.10.2022 16:19|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области примут участие в третьем сезоне конкурса «Лига Лекторов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе российского общества «Знание».

Фото: пресс-служба российского общества «Знание»

«Участникам конкурса предстоит пройти ряд отборочных испытаний. Среди кандидатов в лекторы от региона много преподавателей самых разных дисциплин, есть представители и уникальных профессий. На протяжении всего сезона конкурсантам предстоит побороться за 50 мест в списке лучших просветителей страны. Число заявок на участие в этом сезоне составило 9174 кандидата», - рассказали в пресс-службе.

Среди 30 конкурсантов от Псковской области преобладают педагоги школьного, вузовского и дополнительного образования по самым разным дисциплинам: история, информационные технологии, экономика и финансы, декоративно-прикладное искусство, английский язык. Работать с аудиторией готовы не только педагоги, но и представители других профессий. В конкурсе участвует представитель духовной семинарии, глава региональных программ благотворительного фонда, директор планетария, чтец аудиокниг.

Участники конкурса «Лига Лекторов» от региона готовят лекции на тему бизнеса и карьеры, естественных наук, культуры и искусства, экологии и благотворительности, и социально-гуманитарных дисциплин.

Лекторы будут состязаться по восьми направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ. Самое популярное направление — социально-гуманитарное, по нему зарегистрировалось 2 877 конкурсантов.

Самому старшему участнику третьего сезона — 88 лет, а самых молодых, 18-летних конкурсантов, — 140 человек.

«В третьем сезоне "Лиги Лекторов" мы получили более 9 тысяч заявок на участие — это почти в два раза больше, чем в предыдущем. Мы думали, что поставить новый рекорд будет сложно, но третий сезон вновь доказал, что россияне разных поколений стремятся не только сами стать умнее, мудрее, они хотят делиться знаниями и опытом. Мы рады такому отклику, потому что конкурс продолжает решать нашу задачу по росту и развитию лекторского сообщества в России. Высокая востребованность конкурса среди людей самых разных профессий, разных возрастов вдохновляет нас на развитие и поиск новых форматов просвещения, которые будут интересны всем в нашей стране», — подчеркнул генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

В третьем сезоне «Лиги Лекторов» участников ждет сразу несколько нововведений. Сезон будет длиться до конца апреля следующего года, а очные выступления лекторов состоятся по всей России.

До 9 октября продлится сбор видеолекций конкурсантов, которые экспертный совет конкурса оценит с точки зрения их содержательности и зрелищности. В ходе регионального этапа с ноября по декабрь пройдут очные лекции участников на разных площадках страны. После этого конкурсантам предстоит провести дистанционные лекции перед открытой аудиторией, с трансляцией на официальном сайте конкурса и в социальных сетях российского общества «Знание».

Полуфинал «Лиги Лекторов» будет проходить на площадках в восьми федеральных округах — просветители, каждый в своем округе, выступят перед открытой аудиторией слушателей, которая выберет финалистов.

В апреле 2023 года в Москве состоится финал всероссийского конкурса. Финалисты выступят с лекциями в топовых московских вузах, их выступления будут оценивать слушатели и экспертный совет.

Имена 50 лучших просветителей «Лиги Лекторов» станут известны на церемонии награждения победителей в Москве. Финалисты и победители третьего сезона получат звание лектора «Знания» и возможность выступать на мероприятиях общества. Еще одной наградой победителям конкурса станут денежные призы в размере 500 тысяч рублей на поддержку, развитие и продвижение просветительского контента и призы от партнеров конкурса.

Теги: #конкурс #Псковская область #лекция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы федеральную инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур в первую очередь?
В опросе приняло участие 492 человека
08.10.2022, 17:210 Юные псковички заняли первые места на открытом турнире по ММА в Смоленске 08.10.2022, 17:010 Российский диетолог назвала провоцирующий слабоумие напиток 08.10.2022, 16:410 «Они не спят»: жители Псковской области в Сети обсуждают встреченных в лесу змей 08.10.2022, 16:210 Движение для легковых автомобилей и автобусов запустили по Крымскому мосту
08.10.2022, 16:190 Жители Псковской области примут участие в третьем сезоне конкурса «Лига Лекторов» 08.10.2022, 16:040 Горячую линию для туристов по ситуации в Крыму запустили в России 08.10.2022, 15:520 Повлияет ли частичная мобилизация на оказание медпомощи, объяснил министр здравоохранения 08.10.2022, 15:320 Ещё 103 человека вылечились от коронавируса в Псковской области за сутки
08.10.2022, 15:140 Пьяная жительница Палкинского района оскорбила полицейских и попала под следствие 08.10.2022, 14:520 Кратковременные дожди и до 14°C прогнозируют в Псковской области 9 октября 08.10.2022, 14:500 Человек погиб в результате ДТП в Островском районе. ВИДЕО 08.10.2022, 14:320 Проектно-сметную документацию общественной бани разработали в Палкино
08.10.2022, 14:120 День образования СОБР Росгвардии отмечают 8 октября 08.10.2022, 13:580 Три человека погибли в результате взрыва на Крымском мосту - СК РФ 08.10.2022, 13:520 Движение дачных автобусов в Пскове перешло на осеннее расписание 08.10.2022, 13:400 Названа предположительная причина возгорания автомобиля возле АГЗС в Пскове
08.10.2022, 13:200 Солист Мариинского театра провел мастер-класс для учащихся детских музыкальных школ Пскова 08.10.2022, 13:070 Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле 08.10.2022, 12:410 Реставрацию уникального храма завершили в Бельском Устье 08.10.2022, 12:200 Мобилизованных великолучан в учебной части навестили общественники и представители власти
08.10.2022, 12:000 Первая ярмарка цветов Псковского района прошла в Неелово 08.10.2022, 11:400 В Сети появились видео с момента взрыва на Крымском мосту 08.10.2022, 11:200 Иностранец предстанет перед судом за попытку подкупить таможенника в Пыталовском районе 08.10.2022, 10:590 Михаил Ведерников о ситуации на госгранице в Псковской области: Никакой гуманитарной катастрофы нет
08.10.2022, 10:390 Программа бесплатного переобучения в России продлевается на 2023 год 08.10.2022, 10:200 Великолучане присоединились к всероссийской тренировке по самбо 08.10.2022, 10:000 По факту происшествия на Крымском мосту возбуждено уголовное дело 08.10.2022, 09:570 Более 50 человек погибло на пожарах в Псковской области за девять месяцев
08.10.2022, 09:370 Минюст признал рэпера Oxxxymiron* иностранным агентом 08.10.2022, 09:170 Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих в Пскове начнёт работу 10 октября 08.10.2022, 09:070 На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля 08.10.2022, 09:050 Православные отмечают день памяти Сергия Радонежского 8 октября
08.10.2022, 08:440 Движение по Крымскому мосту приостановили из-за горящей цистерны с топливом 07.10.2022, 21:574 Росстат больше не будет публиковать оперативные данные о смертности от коронавируса 07.10.2022, 21:320 В администрации президента сочли непроработанной идею отменить новогодние мероприятия 07.10.2022, 21:150 Матчи чемпионата области по хоккею пройдут в Пскове
07.10.2022, 20:530 Губернатор российского региона заявил, что о работе военкоматов «без мата не скажешь» 07.10.2022, 20:280 Великолукская школа продолжает борьбу за победу во всероссийском конкурсе 07.10.2022, 20:120 День в трудах 07.10.2022, 20:110 Андрей Турчак: Помощи много не бывает, особенно сегодня
07.10.2022, 20:110 Псковичи стали больше потреблять и меньше вырабатывать электроэнергии 07.10.2022, 19:590 Юлия Пересильд сообщила, что ее настиг «поистине печальный конец» 07.10.2022, 19:540 Способы исправления ошибок во время приватизации земли разъяснили псковичам 07.10.2022, 19:400 Псковский музей-заповедник организовал экскурсию для преподавателей колледжа в честь Дня учителя
07.10.2022, 19:400 Команда администрации Пскова выиграла областной фестиваль ГТО 07.10.2022, 19:250 Почему важно сохранять геодезические пункты, объяснили псковичам 07.10.2022, 19:240 Хронику возвращения псковичей в освобожденный город покажут в новом музее 07.10.2022, 19:130 Два автомобиля столкнулись возле кафе в Пскове
07.10.2022, 19:080 Поезд Деда Мороза приедет в Псковскую область в декабре 07.10.2022, 18:530 «Дабришутинг»: Школа, эмиграция, культура. ВИДЕО 07.10.2022, 18:470 В Пскове в районе гостиницы «Ангельская» столкнулись «Лада» и «Ауди». ФОТО 07.10.2022, 18:300 В России стало меньше официальных безработных
07.10.2022, 18:113 Михаил Ведерников призвал Бориса Елкина жестко контролировать работу управляек 07.10.2022, 18:100 «Гвозди» от 7 октября 07.10.2022, 17:590 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 октября 07.10.2022, 17:530 Автомобиль горит возле АГЗС в Пскове
07.10.2022, 17:490 Выходные дни для студентов-доноров предлагают установить депутаты Северо-Запада 07.10.2022, 17:430 Три общественные территории благоустроят в Псковском районе в 2023 году 07.10.2022, 17:410 Массовые мероприятия и новогодние корпоративы отменили в ряде городов России 07.10.2022, 17:380 Выставка «Русский джаз. Генезис» откроется в Пскове к столетию жанра
07.10.2022, 17:340 Псковичам покажут премьеру трейлера документального сериала ZIVERT. Do for love 07.10.2022, 17:330 Андрей Савин назначен директором псковского Медицинского информационно-аналитического центра 07.10.2022, 17:270 Елена Бибикова: Пенсии с 1 января проиндексируют в среднем на тысячу рублей 07.10.2022, 17:171 Участницы «Миссис Псков 2022» приняли участие в семейной фотосессии
07.10.2022, 17:132 Лукашенко подарит Путину трактор на день рождения 07.10.2022, 17:070 Опубликовано предварительное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год 07.10.2022, 17:000 Общественники проверили условия содержания в псковской колонии 07.10.2022, 16:580 Скейт-парк появился в Великих Луках
07.10.2022, 16:500 Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» пройдет в Пушкинских Горах 07.10.2022, 16:360 Псковский «Экопром» проверил готовность мусоровозов к осенне-зимнему периоду 07.10.2022, 16:250 Регионы получат господдержку при создании предприятий по переработке мусора 07.10.2022, 16:230 Пятнистость листьев кукурузы впервые выявили в Псковской области
07.10.2022, 16:180 Псковский музей-заповедник познакомил участников «Университета третьего возраста» приметами на Покров 07.10.2022, 16:110 В Великих Луках открылась новая спортивная площадка 07.10.2022, 16:050 Цвет настроения «Псковская осень». ФОТОРЕПОРТАЖ 07.10.2022, 16:011 Принцип состязательности сторон попытались оспорить потерпевшие в суде по делу о ДТП под Стяглами
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru