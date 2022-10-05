Общество

Российский диетолог назвала провоцирующий слабоумие напиток

Сахар из сладких газированных напитков может вести к деменции, поскольку повреждает сосуды. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам диетолога, даже в одном стакане газированного напитка содержится слишком много сахара. «Он еще и быстро всасывается. А люди часто пьют не по одному стакану, а целыми бутылками по 1,5 литра», — цитирует врача Lenta.ru.

Сахар, по словам Елены Соломатиной, повреждает сосуды, в результате чего они сужаются, в них формируются атеросклеротические бляшки, и ток крови к головному мозгу замедляется. «

Если нет кислорода, то все плохо. Продукты обмена начинают отравлять сами же клетки головного мозга. Клетки страдают, они начинают плохо выполнять свои функции, посылают неадекватные сигналы», — предупредила диетолог.

Для профилактики рисков деменции врач предложила употреблять напитки с антиоксидантами.

«Чай и кофе содержат антиоксиданты. Очень хороши овощные натуральные соки», — сказала врач. Кроме того, продолжила она, добавление в рацион черники и голубики также повышает когнитивные способности и защищает человека от деменции.