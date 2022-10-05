Общество

Ещё 126 человек вылечились от коронавируса в Псковской области за сутки

91 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 173 раза, сообщается в официальном Telegram-канале области.

Выздоровели за сутки в Псковской области 126 пациентов, всего – 121 206. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 921 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: