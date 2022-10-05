Ещё 126 человек вылечились от коронавируса в Псковской области за сутки

91 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 173 раза, сообщается в официальном Telegram-канале области.
Выздоровели за сутки в Псковской области 126 пациентов, всего – 121 206. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 921 человек.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков –40513/37
- Великие Луки –18143/2
- Бежаницкий район –1585/3
- Великолукский район –2840/1
- Гдовский район –2216/0
- Дедовичский район –3058/3
- Дновский район –998/15
- Красногородский район –1118/1
- Куньинский район –1047/0
- Локнянский район –1194/2
- Невельский район –5591/5
- Новоржевский район –1337/2
- Новосокольнический район –3291/4
- Опочецкий район –3799/5
- Островский район –6058/0
- Палкинский район –1254/0
- Печорский район –2920/0
- Плюсский район –1947/0
- Порховский район –4506/0
- Псковский район –9652/3
- Пустошкинский район –1561/5
- Пушкиногорский район –1768/0
- Пыталовский район –1908/2
- Себежский район –2979/1
- Струго-Красненский район –2099/0
- Усвятский район –745/0
- Иногородние (с 30.12.2020) – 46