Общество

Кровоточащий зуб нашли в псковском лесу

Необычный гриб Гиднеллум Пека (Кровоточащий зуб или Клубника и сливки) нашли в лесу в Псковской области. Снимки в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте» разместила подписчица.

Фото здесь и далее: Лидия Зданович / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»

«Впервые встретила такой гриб. Кровавый зуб. Зрелище не из приятных...» - поделилась впечатлениями подписчица сообщества.

Гиднеллум Пека — несъедобный (но и не токсичный) гриб, сообщает «Википедия». Произрастает осенью на земле в хвойных (еловых и сосновых) лесах. Несъедобен из-за сильного горького вкуса.

Ранее сообщалось, что псковичка нашла свыше 300 грибов в одном месте.