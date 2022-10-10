Тревожное настроение: как псковичам справиться со стрессом?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему тревожного настроения у россиян. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Объем продаж антидепрессантов в российских аптеках с 19 по 25 сентября вырос в 2,2 раза. Также заметно выросли, по данным Росалкогольрегулирования, розничные продажи водки, ликерных вин, слабого алкоголя с января по август 2022 года. Так, например, продажи водки составили почти 50 млн декалитров, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Тревожные времена - тревожная статистика. По последним результатам исследования фонда «Общественное мнение», уровень тревожных настроений россиян составляет 70%. Это самый высокий показатель за последние несколько лет. Аналитики спрашивали респондентов, какое настроение, по их мнению, преобладает среди их родных, друзей, коллег, знакомых - спокойное или тревожное. При этом 18 сентября специалисты того же ФОМ проводили аналогичный опрос. Тогда о чувстве тревоги заявили всего 35% респондентов - то есть вдвое меньше участников, чем сейчас.
Сегодня мы решили выяснить у наших комментаторов: тревожит ли их что-нибудь? Что именно тревожит людей? Как справляться с тревогой?
По словам псковского психолога-консультанта Сергея Калинина, испытывать тревогу в сложной ситуации - нормально, главное не доводить тревожность до хронического состояния.
Уровень тревоги действительно заметно вырос за последний год, связано это с темой личной безопасности, считает многодетная мать Ульяна Михайлова. Она рассказала, каким образом обычно справляется с тревогой.
Руководитель Псковского регионального отделения «Партии пенсионеров», заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов входит в группу людей, которые не поддаются тревожному настроению. Он рассказал, почему не испытывает тревогу, и что будет делать, если она его все же одолеет.
Не тревожится и джазмен, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, заслуженный деятель искусств Псковской области Аркадий Галковский. На его взгляд, нужно больше заботиться о своем здоровье и отвлекаться от негативных мыслей.
Итак, по словам психологов остановить растущую волну тревожности можно, если начать реагировать и предпринимать действия: бей, беги или замри.
Тревога в обществе увеличивается не столько из-за спецоперации или мобилизации, сколько от непредсказуемости будущего. Система порождает разнонаправленные сигналы, поэтому люди не понимают, куда поплывет корабль государства дальше.
К сожалению, тревожность может стать хронической и повсеместной. И такой уровень общественного напряжения уже начинает проявлять себя в социальном поведении.
Анастасия Сливинская