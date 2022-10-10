Общество

Тревожное настроение: как псковичам справиться со стрессом?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему тревожного настроения у россиян. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Объем продаж антидепрессантов в российских аптеках с 19 по 25 сентября вырос в 2,2 раза. Также заметно выросли, по данным Росалкогольрегулирования, розничные продажи водки, ликерных вин, слабого алкоголя с января по август 2022 года. Так, например, продажи водки составили почти 50 млн декалитров, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тревожные времена - тревожная статистика. По последним результатам исследования фонда «Общественное мнение», уровень тревожных настроений россиян составляет 70%. Это самый высокий показатель за последние несколько лет. Аналитики спрашивали респондентов, какое настроение, по их мнению, преобладает среди их родных, друзей, коллег, знакомых - спокойное или тревожное. При этом 18 сентября специалисты того же ФОМ проводили аналогичный опрос. Тогда о чувстве тревоги заявили всего 35% респондентов - то есть вдвое меньше участников, чем сейчас.

Сегодня мы решили выяснить у наших комментаторов: тревожит ли их что-нибудь? Что именно тревожит людей? Как справляться с тревогой?

По словам псковского психолога-консультанта Сергея Калинина, испытывать тревогу в сложной ситуации - нормально, главное не доводить тревожность до хронического состояния.

«Эмоциональная жизнь человека устроена так, что 3/4 всех переживаемых эмоций – отрицательные. Почему? Потому что мы готовимся к каким-то потенциальным угрозам, опасностям, чтобы выжить. Как только мы не понимаем, что нас ожидает в будущем – начинаем беспокоиться и тревожиться. Есть такая стандартная биологическая триада "Бей-Беги-Замри" на любые стрессовые, негативные события. "Бей" – это сопротивляйся, "Беги" – это активно устраняйся из этой негативной ситуации, "Замри" – выжидательная позиция с надеждой, что ситуация сама как-то переменится. Тревога существует, пока мы не начнем реагировать и не выберем какой-то из этих трёх способов. Сейчас, в связи с известными всем событиями, прогнозируемый уровень тревоги возрос. Мы, как практикующие психологи, чувствуем волну обращений по поводу возросшей тревоги. Их стало больше. В большинстве случаев – это нормальная реакция, из которой люди ищут и находят адаптированный выход. Говорить о серьезных последствиях для здоровья и массовых последствиях пока еще сложно. Вопрос в том, сколько эта неопределенность продлится».

Уровень тревоги действительно заметно вырос за последний год, связано это с темой личной безопасности, считает многодетная мать Ульяна Михайлова. Она рассказала, каким образом обычно справляется с тревогой.

«Безусловно, уровень тревоги за последний год возрос. У каждой женщины, у которой есть муж, братья и сыновья, да и у каждого человека, сегодня уровень тревоги связан исключительно с личной безопасностью. Весь вопрос, как потом это все развивается, связывается ли это состояние с конкретной областью: место работы, дом, город, область либо страна. Способ мышления, охват у каждого человека свой. Как справляться с этими темами? Лично я уже много лет назад обратила внимание на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Это всегда был очень существенный элемент в моей жизни. Сейчас его значение увеличилось. Для себя сделала вывод, что уровень цен на санаторно-курортное лечение сегодня на территории России и на территории Псковской области резко увеличился. С этой точки зрения привлекательнее становится санатории Белоруссии. У них подход медицинский, спортивный и есть правильная организация жизни. Для меня - это единственный правильный подход по уравновешиванию внутреннего состояния».

Руководитель Псковского регионального отделения «Партии пенсионеров», заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов входит в группу людей, которые не поддаются тревожному настроению. Он рассказал, почему не испытывает тревогу, и что будет делать, если она его все же одолеет.

«Я служил в спецназе, больше 20 лет в следственных органах. У меня нет тревоги ни к чему. Я – сын Героя Советского Союза, вся родня погибла на войне. Я не тревожусь».

Не тревожится и джазмен, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, заслуженный деятель искусств Псковской области Аркадий Галковский. На его взгляд, нужно больше заботиться о своем здоровье и отвлекаться от негативных мыслей.

«Меня ничего особо не тревожит. Тревожит мою дочку, которой 10 лет, и она меня все время спрашивает. Мы, взрослые люди, уже привыкли ко всяким тревогам. Дети, студенты у меня 15-16 лет – вот они остро очень переживают. Пенсионеры, понятно, тоже, но гречку пока не покупают. Что тут посоветовать? Больше гулять, отвлекаться, меньше смотреть телевизор. Свое состояние надо беречь».

Итак, по словам психологов остановить растущую волну тревожности можно, если начать реагировать и предпринимать действия: бей, беги или замри.

Тревога в обществе увеличивается не столько из-за спецоперации или мобилизации, сколько от непредсказуемости будущего. Система порождает разнонаправленные сигналы, поэтому люди не понимают, куда поплывет корабль государства дальше.

К сожалению, тревожность может стать хронической и повсеместной. И такой уровень общественного напряжения уже начинает проявлять себя в социальном поведении.

Анастасия Сливинская