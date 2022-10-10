Общество

«Парта героя» появилась в великолукской школе

В великолукской средней школе №7 открылась «Парта героя» в честь офицера из Великих Лук Антона Злобина. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: партия «Единая Россия»

Антон Злобин, офицер-пограничник, погиб при исполнении воинского долга на таджико-афганской границе в 1995 году. Награжден орденом Мужества (посмертно).

«На здании школы, в которой учился будущий офицер, установлена мемориальная доска, в музее создана экспозиция, а с 2020 года школа носит имя Антона Злобина. 4 октября этого года Антону могло бы исполниться 50 лет», - рассказал депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Пресс-служба партии отметила, что парты героев открываются в школах в рамках проекта «Единой России» «Новая школа».