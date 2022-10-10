Общество

Почти 300 км новых противопожарных полос обустроили в Псковской области

Более 290 км новых противопожарных минерализованных полос обустроили в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Для снижения рисков на значительной площади работники подведомственных учреждений и арендаторы лесных участков выполнили целый комплекс профилактических мероприятий. За 2022 год на территории области обустроили более 290 км новых противопожарных минерализованных полос, произвели уход за 4,2 тыс. км существующих полос. Также установили 507 противопожарных аншлагов, обустроили 505 мест отдыха граждан в лесу, произвели ремонт 152 км лесных дорог противопожарного назначения.

Процент возникновения лесных пожаров от перехода с земель иных категорий в размере 19% - достаточно низкий для Псковской области, отметили в пресс-службе. Показатель связан с огромным объемом работы, проделанным для сокращения подобных случаев. В 2022 году работники Противопожарного лесного центра ликвидировали 70 ландшафтных пожаров, угрожавших переходом огня на земли лесного фонда.

Кроме того, провели комплекс мероприятий по мониторингу лесных пожаров, в реализации которого основная нагрузка легла на работников лесничеств и региональной диспетчерской службы. В постоянном режиме велось видеонаблюдение с 93 видеокамер. Диспетчерский состав зарегистрировал 5,4 тыс. задымлений. По всем фактам осуществлялась проверка, определялась принадлежность к землям лесного фонда и степень реагирования.

Вклад в мониторинг пожарной опасности был внесен и авиацией. Всего за 2022 год совершено 29 вылетов с общим налетом более 160 часов. В ходе авиационного патрулирования обнаружили 5 лесных пожаров и 5 случаев возможного перехода огня на земли лесного фонда. С целью координации деятельности наземных формирований систематически проводился осмотр действующих лесных пожаров, а также территории ранее ликвидированных пожаров.

Также в течение пожароопасного сезона проводилась профилактическая работа с населением — провели 960 лекций, выпустили 9 сюжетов, провели 7 радиотрансляций, опубликовали 204 сообщения в СМИ.

Своевременному обнаружению пожаров способствовали и неравнодушные граждане, по сообщениям которых обнаружили 6 лесных пожаров (13% от общего количества). Наибольшее же количество пожаров выявили с использованием системы дистанционного обнаружения «Лесохранитель» - 30 случаев (63%).

В регионе уже началась подготовка к пожароопасному периоду 2023 года.