Общество

Псковская делегация принимает участие в форуме «История для будущего. Русский Запад»

Делегация Псковской области принимает участие в форуме «История для будущего. Русский Запад», который проходит сегодня, 14 октября, в городе Светлогорске в Калининградской области.

Российское военно-историческое общество при поддержке министерства просвещения России осенью проводит в регионах России цикл тематических форумов «История для будущего». Окружной форум СЗФО «История для будущего. Русский Запад» стал первым в этом цикле. Мероприятие объединило ученых и политиков, педагогов и лидеров общественного мнения из России, Латвии, Литвы и Эстонии.

Псковскую область на мероприятии представляют руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, депутат Госдумы от Псковской области, замруководителя фракции «Единой России» Александр Борисов и генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«История, культура, информация, патриотизм – в период, когда против России развернута глобальная информационная кампания, эти понятия приобретают особое значение. Каждому из них будет посвящена дискуссионная площадка. Также речь пойдет о дипломатической стороне отношений с Западом и о перспективах экономической ситуации для Калининградской области и всего СЗФО. Спикеры поделятся новейшими исследованиями ВЦИОМ и "битвах" за историческую память в XXI веке», - рассказали о мероприятии в РВИО.