Общество

Заболеваемость коронавирусом в Великих Луках стабилизируется – Николай Козловский

Врачи великолукского филиала Псковской областной инфекционной больницы говорят о том, что заболеваемость коронавирусом в городе стабилизируется, тяжёлых случаев не наблюдается. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

«Да, есть запущенные случаи, причём по вине самих пациентов, но клинически сложных форм нет. Нынешний штамм протекает как ОРВИ, но гораздо дольше по длительности, порядка десяти дней. Доктора отмечают, что разновидность данного вируса гораздо контагиознее, заразнее, поэтому при первых симптомах болезни просят оставаться дома и вызывать врача», - прокомментировал ситуацию глава города.

Он также отметил, что за неделю в Великих Луках заболели 40 человек, среди них – пять детей. Николай Козловский напомнил, что система здравоохранения города работает в плановом режиме. Открыты прививочные кабинеты и стационарный пункт. Кроме того, можно привиться и от коронавируса, и от гриппа.