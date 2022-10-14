Заболеваемость коронавирусом в Великих Луках стабилизируется – Николай Козловский

Врачи великолукского филиала Псковской областной инфекционной больницы говорят о том, что заболеваемость коронавирусом в городе стабилизируется, тяжёлых случаев не наблюдается. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
Он также отметил, что за неделю в Великих Луках заболели 40 человек, среди них – пять детей. Николай Козловский напомнил, что система здравоохранения города работает в плановом режиме. Открыты прививочные кабинеты и стационарный пункт. Кроме того, можно привиться и от коронавируса, и от гриппа.