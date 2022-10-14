Общество

Михаил Ведерников потребовал усилить работу передвижной «Лаборатории безопасности»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 14 октября, провел заседание региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства, на рассмотрение было вынесено семь вопросов. Особое внимание глава региона заострил на растущей статистике детского травматизма.

«В этом году у нас более чем на 20% увеличилось количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, и на 46% увеличилось число раненых. Треть пострадавших детей были пешеходами», — сказал Михаил Ведерников.

Одна из причин сложившейся ситуации — состояние пешеходных переходов. «Темпы их обустройства нужно наращивать», — подчеркнул губернатор. В этом году благодаря плановой и системной работе на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений были установлены: 30 светофоров, 20 искусственных неровностей и 98 дорожных знаков.

Кроме того, губернатор дал ряд поручений, касающихся усиления информирования родителей об ответственности за управление несовершеннолетними транспортным средством, а также использования в качестве средств передвижения электросамокатов. Будет усилена работа передвижной «Лаборатории безопасности». По поручению Михаила Ведерникова, образовательная платформа посетит все муниципалитеты региона.

Также глава региона поддержал инициативу закупки для школ настольных игр, чтобы в доступном формате рассказывать детям о правилах безопасного поведения на дорогах. Еще одна инициатива для проработки - запрет на парковку в пяти метрах от выхода с дворовых территорий там, где это необходимо.

Второй вопрос, на который губернатор обратил особое внимание, — соблюдение требований при организованных перевозках детей. Все чаще фиксируются нарушения документационного характера. Отдельную обеспокоенность вызывает общее число ДТП с участием общественного транспорта — 118, в том числе 12 — с пострадавшими.

«Необходимо взять на особый контроль и проверить всех региональных перевозчиков на наличие соответствующих документов. Общественный транспорт — это всегда большая ответственность за каждого пассажира», — заметил Михаил Ведерников.

Участники совещания обсудили вопрос контроля технического состояния автобусов и проведения инструктажей для водителей. О мерах по обеспечению безопасности перевозок доложили представители Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора и регионального комитета по образованию. Глава региона поручил скоординировать усилия для достижения общих результатов.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов и врио начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Васильев доложили о реализации данных ранее поручений по снижению аварийности и травматизма на дорогах, использовании экспериментальных техсредств организации дорожного движения, работы районных комиссий по безопасности дорожного движения.

«Работа проведена большая, объемная. Считаю, что в этой части все делаем правильно, но эффект будет отложенный. Прошу держать все вопросы на контроле, чтобы не было срыва сроков реализации. Важно, чтобы все выполнялось», — подчеркнул глава региона.

Дополнительно губернатор отметил, что ряду муниципалитетов (Гдовский, Невельский, Островский, Пушкиногорский и Струго-Красненский районы) необходимо активизировать работу районных комиссий по безопасности дорожного движения. «Проведите заседания на следующей неделе и отчитайтесь о проделанной работе», — поручил Михаил Ведерников.

В завершение губернатор обсудил с участниками совещания вопрос организации фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в 2023 году, а также исполнение обращения жительницы Острова по организации дорожного движения и работы передвижных комплексов на участке автомобильной дороги «Остров — Вышгородок — граница с Латвийской Республикой».