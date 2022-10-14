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Соглашения о сотрудничестве подписаны в рамках встречи городов-побратимов России и Белоруссии в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 14 октября, принял участие в торжественном открытии 11-й встречи городов-побратимов России и Республики Беларусь. Мероприятия прошло на площадке Псковского государственного университета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области, глава региона обратился к участникам, зачитав приветственный адрес президента РФ Владимира Путина. В нем глава государства отметил, что имеющиеся партнерские связи являются важной составляющей российско-белорусского межрегионального сотрудничества, востребованным и эффективным механизмом народной дипломатии.

От себя Михаил Ведерников поблагодарил собравшихся за столь широкий отклик - в эти дни Псков принимает представителей более сотни муниципалитетов России и Беларуси. «Годы пандемии, санкции, информационная война, СВО и все сложности современности не отдалили нас. Наоборот, накопился дефицит общения, обострилась обоюдная тяга к совместным проектам, встречам и культурному обмену. Наши отношения действительно крепнут, становятся все более продуктивными и предметными», - заметил глава региона в своем выступлении.

В пример он привел отношения Псковской и Витебской областей. «Такого тесного и доверительного взаимодействия как сейчас у нас не было никогда. Мы помогаем друг другу в рамках политики импортозамещения, запустили прямое автобусное сообщение, провели Дни Витебской области в Пскове и договорились о проведении зеркальных Дней Псковской области в Витебске. Ежегодно мы проводим Международную встречу ветеранов Великой Отечественной войны и молодежи на Кургане Дружбы. Представители Витебской области принимали участие в торжественном открытии мемориала «Знамя Победы». Практически в каждом молодежном мероприятии участвуют ребята с Витебщины. Все наши соглашения приобретают предметный характер», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Делегатам Михаил Ведерников пожелал определить с коллегами конкретные точки взаимодействия и принести пользу своим городам, а также найти время, чтобы познакомиться с богатой историей Псковского края.

«В этом году впервые в традиционной встрече приняли участие представители Донецкой и Луганской народных Республик, а также Херсонской области», - отметили в пресс-службе правительства Псковской области. Губернатор выразил им слова поддержки: «Вы героически выстояли в крайне сложное время, организовали референдум и приняли историческое решение воссоединиться с домом и русским народом. Все присутствующие здесь – ваши друзья».

С ответным словом от белорусской делегации выступил заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, заместитель председателя Белорусской общественной организации «Породненные города» Иван Маркевич. Он зачитал приветственное слово президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. В нем глава Республики отметил: «Без сомнений встречи городов-побратимов вносят весомую лепту в наращивание стратегического партнерства в рамках Союзного Государства, активизацию деловых и человеческих контактов».

Знаковую роль мероприятия отметил и исполнительный вице-президент международной ассоциации «Породненные города» Сергей Парамонов. Он выразил благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и его команде за кропотливую и высокопрофессиональную подготовку встречи.

Слова приветствия и напутствия прозвучали также от ряда других приглашенных, в том числе от и.о. руководителя территориального органа - представителя МИД России в Пскове Александра Иванова. Он, в свою очередь, передал участникам встречи обращение чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Беларусь Бориса Грызлова.

Торжественное открытие встречи городов-побратимов увенчалось подписанием ряда межрегиональных соглашений о сотрудничестве. В частности, намерения о партнерстве закрепили администрация города Пскова и администрация Октябрьского района города Минска (Республика Беларусь), Дедовичский район Псковской области и Волковысский район Гродненской области (Республика Беларусь), а также Кировский район Ленинградской области и город Столин Брестской области (Республика Беларусь). Кроме того, в этот день состоялось подписание соглашения между администрацией города Пскова и Военно-гражданской администрацией Бериславского муниципального округа Херсонской области.

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Отметим, для участников встречи городов-побратимов в Псковской области подготовлена насыщенная деловая и культурная программы. Предусмотрена работа дискуссионных экспертных площадок.

Ранее делегации обоих государств почтили память защитников Отечества, возложив цветы к монументу в честь Ледового побоища.