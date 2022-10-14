Общество

До миллиона рублей могут получить псковичи на реализацию своих проектов

17 октября в Пскове стартует прием заявок на участие в конкурсе на реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава администрации Пскова Борис Елкин.

«ТОСы, зарегистрированные на территории города, могут получить от 250 тысяч до 1 млн на реализацию своих проектов благоустройства территории и не только. Для этого представителям самоуправлений необходимо до 8 ноября подать заявку в управление городского хозяйства. Формы документов можно найти на сайте администрации города», - отметил Борис Елкин.

Кроме того, он напомнил, что в этом году на реализацию проектов ТОС из городского бюджета направлено 5 млн рублей.

«Поэтому призываю псковские ТОС принять участие в конкурсе, ведь шансы получить финансирование для воплощения идей достаточно велики», - заключил глава администрации города.