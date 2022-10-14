Общество

Александр Котов - дорожникам: Результаты вашей работы видит и ценит каждый житель региона

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечает огромная команда специалистов, труд которых во многом определяет благополучие территорий и комфорт проживающих на них людей. Без развитой дорожной сети и транспортной инфраструктуры жизнь современного общества просто немыслима. Именно поэтому особое внимание государство уделяет строительству новых автомагистралей и ремонту существующих дорог», - отметил Александр Котов.

Объём дорожного фонда Псковской области растёт год от года: за последние пять лет финансирование дорожной деятельности за счёт средств федерального бюджета увеличилось вдвое, подчеркнул спикер регионального парламента.

«В текущем году дорожный фонд вырос до рекордных 11,8 млрд рублей, - продолжил он. - Цифра действительно впечатляет, как и достигнутые результаты по реализации проекта "Безопасные качественные дороги" - в нормативное состояние приведены сотни километров дорог регионального и местного значения, отремонтировано значительное количество мостовых сооружений. Этот качественный скачок был бы невозможен без профессионального, добросовестного труда работников дорожного хозяйства - результаты вашей работы видит и ценит каждый житель Псковской области».

Александр Котов пожелал работникам и ветеранам дорожного хозяйства здоровья, благополучия и успехов в труде.