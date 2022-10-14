Росгвардия усилила охрану военкоматов

Росгвардия в связи с участившимися нападениями на военкоматы усилила их охрану. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
«В связи с участившимися нападениями на военкоматы, Росгвардией приняты меры по их защите. В ряде городов, в том числе в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО», - отметил он.
Александр Хинштейн указал, что уже имели место задержания злоумышленников с поличным: например, при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью.