Общество

Приемная Госдумы в приоритетном порядке рассмотрит жалобы граждан на нарушения при мобилизации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что частичная мобилизация должна пройти в соответствии с законом, а о нарушениях предложил сообщать ему в комментариях в телеграмм-канале, сообщает «Коммерсантъ».

Он добавил, что все проблемы и обращения граждан будут рассмотрены. Вячеслав Володин напомнил, что частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель и важно, чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами.

«Если вы столкнулись с нарушениями - обращайтесь. Есть поручение президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь», - написал спикер Госдумы.