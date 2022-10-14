Общество

В Печорском районе обсудили развитие территорий и создание туристического кода

В администрации Печорского района прошло очередное совещание по развитию сельских территорий и города Печоры. Об этом сообщил глава Печорского района Сергей Тарасик на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Сергей Тарасик

На собрании обсуждали создание туристического кода центра города Печоры, строительство спортивного комплекса на месте снесенного здания по улице Ленина, 11, реновацию центрального дома культуры, энергосберегающее уличное освещение, реконструкцию дома культуры и котельной в деревне Киршино.

Также рассмотрели вопрос строительства очистных сооружений в деревнях Ротово, Лавры, Новый Изборск и Изборск; строительства ливневой канализации и другие мероприятия.

«Обсуждались вопросы планирования работ и их стоимости. Впереди предстоит большая работа связанная с окончательным выбором первостепенных вопросов, внесением объектов в соответствующую программу, организацией подготовительных работ, поиском средств для софинансирования и проектирования выбранных работ», - добавил Сергей Тарасик.