Общество

Ушла из жизни главный врач кожно-венерологического диспансера Псковской области

Ушла из жизни главный врач кожно-венерологического диспансера Псковской области Надежда Кирпичева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Надежда Кирпичева в 1981 году окончила Смоленский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» с присвоением квалификации «врач».

В 1981 году была принята в Псковский областной кожно-венерологический диспансер для прохождения интернатуры по дерматовенерологии. Всю трудовую деятельность посвятила работе в диспансере.

С 1995 года занимала должность главного врача диспансера.

«Талантливый врач и организатор Надежда Кирпичева все силы и время отдавала любимой работе. Именно под ее руководством и непосредственном участии происходило становление и развитие дерматологической службы Псковской области. Главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению Псковской области по дерматовенерологии. Активно развивала новые перспективные направления в сфере сохранения здоровья жителей Псковской области», - сообщили коллеги.

Заслуженный врач Российской Федерации. Неоднократно награждалась ведомственными, федеральными и региональными наградами.

«Комитет по здравоохранению Псковской области и все медицинское сообщество области скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким», - прокомментировали в ведомстве.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.