Доброго здоровья и благополучия пожелал дорожникам Владимир Кузь

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь поздравил сотрудников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Свое поздравление он опубликовал на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он добавил, что ценит сложный и ответственный труд дорожников, и желает им доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе.