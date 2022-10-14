Общество

Доброго здоровья и благополучия пожелал дорожникам Владимир Кузь

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь поздравил сотрудников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Свое поздравление он опубликовал на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Хочу поблагодарить людей, выбравших важную и необходимую стране профессию. Без этого каждодневного труда невозможно представить стабильное развитие экономики, динамичную жизнь миллионов граждан. Благодаря вашим компетенциям и опыту уверенно реализуются масштабные проекты строительства и реконструкции магистралей, мостов, тоннелей, улучшается качество общественных пространств», - написал Владимир Кузь.

Он добавил, что ценит сложный и ответственный труд дорожников, и желает им доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе.