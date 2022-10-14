В Дедовичах проводили мобилизованных граждан

Мобилизованных граждан торжественно проводили официальные лица, родственники и друзья в войска РФ в Дедовичах.
Фото: газета «Комунна»
Как сообщает газета «Комунна», с напутственными словами к ним обратились: глава района Геннадий Афанасьев, председатель Совета ветеранов Борис Соболевский, председатель районного Собрания депутатов Борис Васильев и настоятель храма Покрова Божьей Матери Димитрий Васильев.
Из Центра добровольчества дедовчанам передали пакеты с гуманитарной помощью от местных жителей. Священник Димитрий благословил мобилизованных, подарил им освященные крестики.