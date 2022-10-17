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Общество

«Часто поселяется на чердаках»: в Псковской области появился новый хищник

17.10.2022 09:54|ПсковКомментариев: 0

Каменных куниц начали замечать в Псковской области. Вероятнее всего, животное появилось в регионе в результате естественного расселения из Белоруссии. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Полистовском заповеднике. 

Фото: wikipedia.org

«Каменная куница — хищное млекопитающее из семейства куньих, близкий родственник хорошо знакомой нам лесной куницы. Исконный её ареал – юг и центр Европы. В нашей стране исторически обитает в юго-западных областях, Кавказе, Поволжье, Южном Алтае. В приграничных с Псковской областью государствах - Эстонии, Латвии, Белоруссии. Еще 10-15 лет назад достоверных случаев ее находок в Псковской области не было. С 2020-х годов отмечаются случаи добычи зверьков на юге Псковской области, в частности, это Бежаницкий район», - рассказали в Полистовском заповеднике.

Вероятнее всего, появление каменных куниц на юге Псковской области – результат естественного расселения из Белоруссии. Уже три десятилетия ученые фиксируют расширение ареала этого вида на север. Это может быть связано с глобальными климатическими процессами, каменная куница живет в более мягком климате, чем лесная куница, пояснили специалисты. 

«То есть Псковская область - самый что ни на есть север современного ареала вида. Расселяется преимущественно по антропогенным ландшафтам (более-менее крупным населенным пунктам), проявляет синантропность (тягу к жилью человека). Часто поселяется на чердаках домов, хозпостроек, дуплах парковых деревьев», - заметили в заповеднике.

С лесной куницей этот вид животных занимает сходную экологическую нишу (термин отражает «адрес» и «род занятий» вида в природе), различия заключаются в том, что лесная куница - типичный обитатель лесов, а каменная менее тяготеет к лесным экосистемам. 

«В природе виды куниц можно различить по следующим экстерьерным признакам: каменная куница – более длинный хвост (относительный признак); светлый кончик носа (хороший признак, у лесной куницы он черный-темно-серый); белое горловое пятно (хороший признак, но весьма изменчивый по форме, у лесной куницы светло-желтое – оранжевое), каменная куница менее пушистая, чем лесная куница (относительный признак)», - рассказали в Полистовском заповеднике.

Заинтересованным натуралистам администрация заповедника предлагает поучаствовать в «гражданской науке» и прислать фотографии животного. «Для точной видовой диагностики необходимы фотографии зверька в цвете в проекции близкой анфас (видна мордочка, грудь)», - уточнили эксперты. 

Теги: #Полистовский заповедник #Псковская область #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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