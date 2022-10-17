Общество

Великолучанин лишился автомобиля Lexus из-за многомиллионного долга

Житель Великих Лук лишился автомобиля Lexus из-за долга в размере около 4 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

К должнику применяли различные меры, включая запрет на регистрацию и временное ограничение на выезд за границу, но это не побудило его вернуть долг. Тогда судебный пристав арестовал автомобиль должника - Lexus ES250.

Транспортное средство продадут на торгах для дальнейшего погашения задолженности.