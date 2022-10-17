Общество

Ведьмин круг из поганок обнаружили в псковском лесу. ВИДЕО

Ведьмин круг из поганок обнаружили грибники в псковском лесу. О своей находке в группе «Грибы и грибники Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила подписчица.

Видео: Елена Василиса / «ВКонтакте»

«Нашли ведьмин круг в лесу. Так растут поганки, в середине пляшут эльфы или черти», - комментирует находку грибник.