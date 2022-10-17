Ведьмин круг из поганок обнаружили в псковском лесу. ВИДЕО

Ведьмин круг из поганок обнаружили грибники в псковском лесу. О своей находке в группе «Грибы и грибники Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила подписчица.
Видео: Елена Василиса / «ВКонтакте»
«Нашли ведьмин круг в лесу. Так растут поганки, в середине пляшут эльфы или черти», - комментирует находку грибник.
Согласно легендам и поверьям, на таких местах эльфы или лесные духи водили хороводы и утаптывали кругами землю, а к утру по краям вырастали грибы.
Как сообщают открытые источники, сейчас такое природное явление хорошо изучено. Ведьмины круги - круги диаметром от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров, которые образуют грибы. В благоприятных условиях грибница может расти радиально, образуя круглую форму. При этом она отмирает в середине. Грибы вырастают по краям. Они поглощают питательные вещества из почвы. В центре участка грибница высыхает и погибает растительность, остается пустой круглый участок.
Ведьмины круги чаще образуются ядовитыми и несъедобными грибами, поскольку сбор съедобных нарушает равномерный рост грибницы.