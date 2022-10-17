Псковичей приглашают рассмотреть успешные стратегии самореализации

Мастер-классы в рамках мероприятия «Успешный соискатель» стартует в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.
«И уже в пятницу состоится встреча с практикующим психологом Ириной Поповой – вместе с ней разберёмся, как начинающему специалисту начать реализовывать свою мечту», – отметили организаторы.
Встреча с психологом позволит:
Мероприятие состоится 21 октября в 18:30 по адресу: улица Максима Горького, 15.
Ведётся предварительная запись, количество мест ограничено.