Общество

Псковичей приглашают рассмотреть успешные стратегии самореализации

Мастер-классы в рамках мероприятия «Успешный соискатель» стартует в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

«И уже в пятницу состоится встреча с практикующим психологом Ириной Поповой – вместе с ней разберёмся, как начинающему специалисту начать реализовывать свою мечту», – отметили организаторы.

Встреча с психологом позволит:

разобрать ограничивающие факторы, которые мешают в самореализации и начале своей деятельности;

рассмотреть стратегии, которые приведут к успешному старту.

Мероприятие состоится 21 октября в 18:30 по адресу: улица Максима Горького, 15.

Ведётся предварительная запись, количество мест ограничено.