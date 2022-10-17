Елена Бибикова ознакомилась с работой псковского геронтологического центра

Вопросы совершенствования качества оказания медицинской помощи пожилым людям обсудила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова с главным врачом Псковского госпиталя ветеранов войн Сергеем Белявским. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сенатора.
Фото здесь и далее: пресс-служба Елены Бибиковой
«Поддержка граждан старшего поколения в приоритете социальной политики государства, - сообщила Елена Бибикова. - Разработана Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, реализуется региональный проект "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография", который предусматривает меры, направленные на повышение качества жизни пожилых людей».
Сенатор отметила, что особое внимание уделяется качеству медицинской помощи, в частности, открываются гериатрические центры, геронтологические кабинеты в учреждениях первичного звена здравоохранения.
На базе Псковского госпиталя ветеранов создан Региональный гериатрический центр, открыто 20 коек, работают врачи-гериатры. В городской поликлинике Пскова в ближайшее время запланировано открытие трёх кабинетов врачей-гериатров. В планах - создать подобные кабинеты в других муниципалитетах области. «В Псковском госпитале ветеранов в рамках реализации нацпроектов идет активное обновление материально-технической базы, закупка нового оборудования», - рассказала парламентарий.
Елена Бибикова обсудила с Сергеем Белявским ряд проблемных вопросов, в числе которых - аккредитация гериатрических кабинетов, создание доступной среды и современной инфраструктуры в здании медучреждения, перспективы развития госпиталей ветеранов войн в регионах страны.