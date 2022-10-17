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Общество

Елена Бибикова ознакомилась с работой псковского геронтологического центра

17.10.2022 18:15|ПсковКомментариев: 0

Вопросы совершенствования качества оказания медицинской помощи пожилым людям обсудила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова с главным врачом Псковского госпиталя ветеранов войн Сергеем Белявским. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сенатора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Елены Бибиковой

«Поддержка граждан старшего поколения в приоритете социальной политики государства, - сообщила Елена Бибикова. - Разработана Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, реализуется региональный проект "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография", который предусматривает меры, направленные на повышение качества жизни пожилых людей».

Сенатор отметила, что особое внимание уделяется качеству медицинской помощи, в частности, открываются гериатрические центры, геронтологические кабинеты в учреждениях первичного звена здравоохранения.

На базе Псковского госпиталя ветеранов создан Региональный гериатрический центр, открыто 20 коек, работают врачи-гериатры. В городской поликлинике Пскова в ближайшее время запланировано открытие трёх кабинетов врачей-гериатров. В планах - создать подобные кабинеты в других муниципалитетах области. «В Псковском госпитале ветеранов в рамках реализации нацпроектов идет активное обновление материально-технической базы, закупка нового оборудования», - рассказала парламентарий.

Елена Бибикова обсудила с Сергеем Белявским ряд проблемных вопросов, в числе которых - аккредитация гериатрических кабинетов, создание доступной среды и современной инфраструктуры в здании медучреждения, перспективы развития госпиталей ветеранов войн в регионах страны.

Теги: #медицина #здравоохранение #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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